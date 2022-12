La ‘Madre Patria’ se va de Qatar: Marruecos elimina a España en penales

Marruecos consiguió el pase a cuartos de final en Qatar 2022 luego de superar en penales al conjunto de España y esperan el resultado entre Portugal y Suiza para definir a su rival en la siguiente fase del Mundial que se realiza por primera vez en un país de Medio Oriente.

Los dirigidos por Luis Enrique llegaron como favoritos pese a que en la última jornada de grupos fueron superados por Japón. Los marroquíes venían de vencer a Canadá con un 2-1. Pese a que el encuentro fue de ida y vuelta, los goles no llegaron en el tiempo reglamentario, por lo que luego de empatar a ceros se fueron a tiempo extra.

Aunque Marruecos tuvo la primera llegada a puerta en la prórroga, los españoles intentaron abrir el marcador en el arco rival sin éxito, aunque en gran parte del partido fueron los que dominaron; su primera clara -en el primer tiempo- llegó tras un poste luego de un fuera de lugar.

Marruecos no se quedó atrás y tuvieron oportunidades claras que no pudieron aprovechar. Tras sus intentos, la definición tuvo lugar desde los once pasos, en donde los españoles no lograron convertir ningún gol.

La definición del Marruecos vs. España en penales

La Selección de Marruecos fue la primera en anotar luego de ganar el sorteo con la definición de Abdelhamid Sabiri, por lo que la presión pasó al conjunto español. El futbolista Pablo Sarabia falló al pegar con el poste, lo que le dio la ventaja a los marroquíes.

Marruecos aprovechó y marcó el 2-0 con el disparo de Hakim Ziyech; a Carlos Soler se la detuvo el portero Bono, ya convertido en héroe, y Marruecos volvió a festejar, pero no les duró mucho pues el portero de España atajó a Badr Banoun y le dio vida a sus compañeros.

El capitán español Sergio Busquets también falló. El cuarto penal, que fue cobrado por Achraf Hakimi, finalmente le dio el sufrido pase a Marruecos a la siguiente instancia del torneo más importante del futbol realizado cada 4 años.