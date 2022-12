Gerardo Torrado impidió que ‘Tata’ Martino dejara al Tri cuando lo cesaron: ‘No lo hagas por mí’

En julio pasado, Yon de Luisa, titular de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), anunció que Gerardo Torrado dejaría su cargo como directivo de Selecciones Nacionales tras el fracaso en el Campeonato de la Concacaf, y con él, también pudo haberse ido Gerardo ‘Tata’ Martino.

Se hablaba desde agosto que ‘Tata’ Martino dejaría de ser técnico de la Selección Mexicana después de que cesaran a Torrado, aunque esta versión no había sido confirmada hasta ahora por el mismo exdirector de Selecciones Nacionales.

El exfutbolista mencionó que sí existió la posibilidad de que el ‘Tri’ se quedara sin director técnico a pocos meses de que iniciara el Mundial de Qatar 2022; sin embargo él mismo lo impidió, impulsando al entrenador argentino a permanecer ‘en la jugada’.

“Él habla antes con Yon y en eso él me dice ‘yo me voy’ y le dije ‘por ningún motivo, si es por mí, no lo hagas por mí, porque lo que más gusto me puede dar a mí y mejor puede hablar por este proyecto es que tengas todo el proceso completo y que te vaya bien en Qatar 2022′″, dijo en una entrevista para el programa Los Maestros de la Jugada, de TUDN.

Durante la misma plática, Gerardo Torrado compartió que la cercanía entre él y su tocayo fue gracias a que ambos trabajaron a la par mientras él se encontraba dentro de la FMF.

“Vengo trabajando de la mano con el ‘Tata’ desde que lo contratamos, trabajamos todo el proceso, fuimos campeones de Copa Oro, fuimos a la otro que salimos segundo lugar, yo hice todo el proceso con él”, explicó el exdirectivo de Selecciones Nacionales.

¿Cómo fue que ‘Tata’ Martino se enteró de la salida de Gerardo Torrado?

Torrado compartió que, cuando ocurrió su cese dentro de la FMF, él no se lo había comentado a Martino; de hecho, se enteró ya que lo vio salir de las oficinas con una caja llena de artículos de oficina.

“Yo hablé con él; cuando a mí me cesan, yo hablo después de que pasa eso porque él no estaba en México, estaba en Argentina. Platico con él que pasó esta situación porque fue algo inesperado. Yo hablé un martes, miércoles; estaban todos los del cuerpo técnico y yo salgo con mis cosas, literal, y ahí es donde ‘Tata’ se acaba enterando”, reveló el exfutbolista del Cruz Azul.