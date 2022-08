Selección Mexicana: Lo que sabemos de la renuncia de Gerardo Martino tras cese de Torrado

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) se quedó sin Gerardo Torrado, sin Maribel Domínguez, sin Mónica Vergara y estuvo cerca de perder también a Gerardo ‘Tata’ Martino como entrenador de la Selección Nacional varonil.

Precisamente la destitución de Torrado como Director General Deportivo de la FMF provocó que el director técnico argentino renunciara al frente del Tri, según Fernando Cevallos, reportero de Fox Sports México, pues el ‘Borrego’ era una de las personas más cercanas a él.

“Me dicen que, cuando Martino se enteró que Torrado se iba, puso la renuncia sobre la mesa y no quería seguir en Selección Mexicana”, comentó Cevallos en el programa La Última Palabra.

Sin embargo, fue el propio exfutbolista de Pumas y Cruz Azul el que convenció al ‘Tata’ de que no dejara su ‘chamba’ a unos cuantos meses del Mundial de Qatar 2022.

“Fue Torrado el que le dijo: ‘Yo me voy, pero por favor quédate, no tires el proceso a dos meses del Mundial’. Torrado fue clave antes de irse para que Martino no renunciara en ese momento”, aseguró Cevallos.

Gerardo Martino admitió previo al partido amistoso entre las selecciones de México y Paraguay que le pareció injusto el cese de Torrado por los resultados del Tri Femenil y Sub-20 en los Premundiales.

“Lamento profundamente la partida de Gerardo Torrado, ¡pero profundamente! No solo la lamento, sino que también me parece muy injusta. Y de hecho si hubiese tenido la posibilidad de hacer algo porque él termine este proceso y los tres meses que faltan, lo hubiera hecho”, comentó en conferencia de prensa.

‘Tata’ Martino no seguirá en la Selección Mexicana

A pesar de que Gerardo ‘Tata’ Martino se quedó, se rumora que no continuará al frente de la Selección Nacional de México después de la Copa Mundial del 2026 a pesar de que la FMF contemplaba renovarle su contrato.

El director técnico argentino le ha comunicado a los directivos de la FMF que después del Mundial desea regresar a su natal país para estar con su familia y recuperarse de su problema en un ojo, publicó Francotirador, columnista del Diario Récord hace unas semanas.

La FMF planeaba convencer a Martino de continuar en el banquillo del Tri para el Mundial del 2026 en México, según Francotirador, pero el entrenador ya tomó la decisión a pesar de no tener que jugar eliminatoria los próximos años.

Números y logros de Martino en la Selección Mexicana:

Partidos dirigidos: 58

Triunfos: 39

Empates: 11

Derrotas: 8

Goles a favor: 116

Goles en contra: 54

1 Copa Oro (2019)

Tercer lugar en el Hexagonal de Concacaf

Clasificación para la Copa Mundial Qatar 2022

Candidatos para nuevo entrenador de la Selección Mexicana

Guillermo Almada, actual director técnico de los Tuzos del Pachuca, es el único que ha reconocido que es candidato para dirigir a la Selección Mexicana después de Qatar 2022.

El uruguayo además reveló que otro entrenador también fue contactado por la FMF para sustituir a Gerardo Martino después de la Copa Mundial.

También han sonado los nombres de Jaime ‘Jimmy’ Lozano, Miguel ‘Piojo’ Herrera y Diego Cocca para tomar la ‘estafeta’ en el banquillo del Tri.