Desastre de la FMF no es sólo futbolístico

Al paso de las horas queda claro que el pésimo resultado en el Mundial de Qatar tiene un fondo. No sólo son los jugadores ni el entrenador. Es la estructura y el sistema. La presidencia de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), a cargo de Yon de Luisa, y, particularmente, la liga, de la cual salen los seleccionados, a cargo de Mikel Arriola, un improvisado en la industria, viven horas extra y deben ser llamados a cuentas. El futbol en México no es sólo espectáculo o deporte, sino tiene que ver con el ánimo social en el país. Si no se hacen cambios de fondo, el enojo público puede llegar a las mayores proporciones. Esperemos que la industria del futbol tenga la sensibilidad para saber que lo que se juega es mucho más que un partido.

Nadie es indispensable… sólo AMLO

El líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, soltó que, si el senador Ricardo Monreal se quiere ir de Morena, las puertas son muy grandes, que están abiertas y que nadie es indispensable. “Es un movimiento, sería vanidoso pensar que alguien es indispensable. Nadie es indispensable”, remarcó. “Él es mi amigo y a los amigos se les quiere como son (…) es un compañero de batalla, vamos en el mismo tren, pero hay la libertad de nuestro movimiento de cada quien decidir en qué estación bajarse…”. -¿Ni el Presidente es indispensable? –se le cuestionó. “Es diferente, el Presidente tiene una fuerza indiscutible, tiene un liderazgo nato, es el fundador, tiene un carisma y una influencia fundamental en nuestro movimiento…”.

Cota Montaño, a cuentas por Segalmex

Después de muchas presiones de la oposición, al fin la mayoría de Morena y sus aliados admitió que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados cite a comparecer al nuevo director de Segalmex, Leonel Cota Montaño. Ya está el acuerdo –aprobado con 34 votos de los 38 diputados que integran la comisión–, aunque todavía no hay una fecha precisa. Establecieron que podría ser el 9, 13 o 14 de diciembre, eso se definirá en una próxima reunión de la comisión.

Gran respuesta a la muestra de Frida en DC

Muy buena respuesta ha tenido en Washington, DC, la exposición Mexican Geniuses, un proyecto inmersivo con más de 300 fotografías de las obras de Frida Kahlo y Diego Rivera. El embajador Esteban Moctezuma ha invitado a diversos personajes de la vida pública y cultural a ver esta muestra y han salido con muy buen sabor de boca. El arte mexicano sigue conquistando al público más allá de las fronteras.

Con calma, un TLC con Corea

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que, antes de entrar a negociaciones para firmar un tratado de libre comercio con Corea del Sur, “México tiene que hacer primero su diseño sobre qué quiere obtener en ese acuerdo”. Es decir, antes de entrarle tienen que analizar cómo puede salir victorioso México con esa negociación. Despacio y nos amanecemos, dice el canciller.

No se deje engañar por coyotes

Tenga cuidado. Andan proliferando supuestos gestores que se dedican a la simulación de relaciones laborales. Se anuncian en redes sociales y medios electrónicos y le ofrecen afiliarlo al IMSS mediante pagos desde 900 pesos. Amén de que están incurriendo en un fraude que derive en consecuencias penales, la víctima que cae y les paga no tiene garantía alguna de que será dada de alta ante el instituto o de que éste recibirá los pagos. Para evitar estas estafas, los trabajadores independientes pueden consultar el sitio www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes. Sólo requieren contar con CURP, RFC, número de seguridad social y un correo electrónico personal.