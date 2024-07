Y usted, ¿a qué hora quisiera las nuevas mañaneras?

Claudia Sheinbaum preguntará a la ciudadanía en qué horario prefiere que sea la mañanera. No, no es broma, ayer confesó que mandó a hacer una encuesta para medir la opinión respecto de esta forma de comunicación: “Me entregaron un resultado el lunes, pero le faltan preguntas”, afirmó.

Reaparece ‘fantasma’ Zambrano

En su pleito contra Caty Monreal por el recuento parcial que se pide de los votos de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc, la candidata de la coalición opositora, Alessandra Rojo de la Vega, revivió ayer al líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien, en silencio y vestido de negro, reapareció después de semanas de ausencia. Y aunque ya sin partido, el perredista hizo acto de presencia para acompañar a la alcaldesa electa opositora en una conferencia en el Senado, en la que ya ni la palabra le dieron.

El éxito en la Feria de las Afores

Por tercer año consecutivo, la Consar llevó a cabo la Feria de las Afores, evento que contó con una asistencia récord de más de 100 mil personas durante los cuatro días que estuvo presente. Entre los módulos más concurridos, se encontró el de Afore XXI Banorte, el cual atendió a más de 3 mil trabajadores y estuvo supervisado por su director general, David Razú Aznar, quien se encargó personalmente de verificar el buen trato y servicio brindado a los clientes. Sin duda la Feria de las Afores es un evento que año con año se condolida como el evento de ahorro y retiro más importante para las y los mexicanos.

El INE se irá con calma al validar estatutos del PRI

Está aún por verse que el INE apruebe en un mes la legalidad en torno de la reforma del PRI. El partido entregó sus documentos a última hora, pero no se descarta que le hagan nuevos requerimientos, y será hasta que los complete cuando comiencen a correr los 30 días de plazo para validar la modificación estatutaria. De hecho, la consejera Carla Humphrey comentó que “le sorprendió mucho” este madruguete tricolor, pues “llevamos décadas en que los estatutos (renovados) se presentaban, y hasta que la autoridad electoral no los determinaba como legales, no podían hacer ninguna actuación”. Así que Alito Moreno podrá andar posando para la foto con su registro para reelegirse, pero no debe aún cantar victoria.

Consejeros sí ‘platican’ del costo de la elección de jueces

A pesar de que en el INE no se han querido meter a la discusión en torno del costo de la eventual elección de integrantes del Poder Judicial, y no piensa hacerlo en tanto no haya una definición los criterios para elegir, Gerardo Fernández Noroña, quien será senador en la próxima legislatura, aseguró que “está platicándose con el INE” en torno al tema.

Indagan si desde la SSC ‘pusieron’ al mando asesinado

Avanza la investigación del asesinato de Milton Morales Figueroa, jefe de Operaciones Especiales de la SSC-CDMX. Se buscan respuestas al cúmulo de interrogantes surgidas tras el crimen, como el hecho de que, pese su alto y peligroso cargo, no tuviera escolta; si el crimen está ligado a las labores del policía, que afectaron estructuras de grupos, incluidos cárteles que operan en CDMX, o cómo los sicarios lo identificaron para seguirlo. Surge la duda de si acaso desde dentro de la propia SSC-CDMX salió el dato. La investigación va muy rápida.