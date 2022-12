México debe imitar a Marruecos y formar un proyecto a largo plazo: Lati, Orvañanos y Schwartz

La Copa Mundial de Qatar 2022 llegará a su final el próximo domingo 18 de diciembre con el partido por el título entre Argentina y Francia y dejará varias reflexiones para el futbol mundial y también para la Selección Mexicana y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Fernando Schwartz, Raúl Orvañanos y Alberto Lati, periodistas de Fox Sports México, comentaron durante el Meet Point de El Financiero, que tras el fracaso del Tricolor al quedar eliminado en fase de grupos de Qatar 2022, deberían cambiar muchas cosas en el futbol mexicano para mejorar de cara al próximo Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

“México no debe pensar solo en 2026, sino en 2030 y 2034″, comentó Schwartz y puso como ejemplo a Francia o Marruecos, selección semifinalista en el actual Mundial -a pesar de haber cambiado de director técnico tres meses antes del torneo. “En México es muy difícil ver que un técnico dure al menos ocho años, como Didier Deschamps con Francia. Hay que proyectar a mediano y largo plazo”.

El periodista destacó que Marruecos fue candidata para albergar el torneo en 2026 y, aunque perdió la sede, desde esta edición prepararon el proyecto deportivo de su selección para los siguientes cuatro años.

“México le ganó la candidatura a Marruecos. Marruecos ya venía trabajando para su Mundial, algo similar que hizo EU con un equipo lleno de juventud. Lo que ha hecho Marruecos en este Mundial es totalmente para aplaudirle; a largo plazo los resultados llegan. El problema de México es el resultadismo, pensar a corto plazo y en que llegar al cuarto o quinto partido “ya la hicimos”.

Su colega Rául Orvañanos considera que en México hay talento, pero coincidió en que no hay proyectos a largo o mediano plazo. “Proyectos como el de EU o Marruecos no existen en México. Cada cuatro años se va cambiando sin hacer un proyecto. No tiene una identidad nuestra selección porque no hay proyectos”.

Directivos de la FMF son operadores, no directivos

Alberto Lati y sus colegas comparten la misma idea de que el esquema deportivo del futbol mexicano no fomenta la competencia porque ya no hay ascenso y descenso de clubes, hay liguilla y repechaje con 12 de 18 equipos y compiten muchos jugadores extranjeros, además de que pocos clubes forman futbolistas nacionales.

No obstante, el problema de la Liga MX y de la Selección Mexicana no es solo deportivo, sino administrativo, ya que hay muchos intereses económicos de los dueños de los clubes que convierten a Yon de Luisa, presidente de la FMF, y a otros directivos en sus “operadores” sin libertad de decisión.

“Estamos en un esquema futbolístico que no tiene igual en el planeta y que no tiene sentido. Los dueños de los clubes van decidiendo el camino de la Selección de acuerdo a intereses. No es solamente Gerardo ‘Tata’ Martino [el culpable del fracaso del Tri]”, mencionó Lati. “Si seguimos posponiendo y posponiendo, no va a cambiar nuestro futbol”.

“Ojalá me equivoque, pero dudo mucho que cambien las cosas en México; la forma cómo se maneja, el asunto de los dueños [de los clubes] que mandan. Los presidentes, como Yon de Luisa, no son presidentes, son operadores de Televisa y TV Azteca”, complementó Raúl Orvañanos, quien trabajó durante varios años en la televisora de Chapultepec.

“Televisa es una gran empresa, pero que haga televisión… Hay demasiados intereses, no nada más de las televisoras, también de los clubes. Hay pocos inversionistas que quieran entrar [al futbol mexicano] porque hay muchos intereses y ven cómo se maneja”, concluyó Orvañanos.