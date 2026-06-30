Bahía de Banderas: un viaje donde el sabor es protagonista (parte 1)

Hay viajes que se recuerdan por sus paisajes… y otros que se quedan en la memoria por su sabor. Mi escapada a Bahía de Banderas, Nayarit, fue una combinación perfecta entre mar, cocina de autor, tradición panadera y experiencias que conectan con la esencia del Pacífico mexicano.

Desayuno con alma artesanal en Paninos

Mi aventura comenzó en Paninos, un lugar que entiende que el pan no es solo pan… es paciencia, técnica y amor por el detalle.

Ahí probé su pan de masa madre, horneado el mismo día. Crujiente por fuera, esponjoso por dentro, con ese sabor ligeramente ácido que solo el proceso natural puede lograr. Acompañé mi desayuno con opciones saludables, frescas y balanceadas, ideales para comenzar el día con energía.

El ambiente es relajado, cálido, perfecto para arrancar la mañana sin prisas. Desde el primer bocado supe que este viaje tendría un hilo conductor muy claro: la gastronomía bien hecha.

Tips Charlie Viaja:

• Llega temprano para encontrar el pan recién salido del horno. • Pregunta por las especialidades del día, suelen tener opciones fuera de menú. • Ideal para comenzar una ruta gastronómica ligera antes de explorar la costa.

Bucerías: calles con historia y esencia artesanal

Después del desayuno, me dirigí a Bucerías, un pueblo costero que conserva esa vibra auténtica de Nayarit.

Caminar por sus calles es encontrarte con galerías, artesanías huicholas, textiles bordados, joyería hecha a mano y pequeños locales donde cada objeto cuenta una historia.

Entre colores, recuerdos y el sonido del mar cercano, me dejé llevar por ese ritmo tranquilo que solo los pueblos con identidad saben conservar.

Tips Charlie Viaja:

• Recorre el centro caminando, es la mejor forma de descubrir detalles.

• Lleva efectivo para comprar artesanías locales.

• Visita por la mañana o al atardecer para evitar el calor fuerte.

Mauka en Playa Careyeros: cocina de autor frente al Pacífico

La siguiente parada fue simplemente espectacular: Mauka, en Playa Careyeros.

Este restaurante ofrece una experiencia gastronómica de autor, donde cada platillo parece contar una historia. Sabores bien pensados, presentaciones cuidadas y una propuesta que mezcla técnica contemporánea con ingredientes del mar y la región.

Playa Careyeros, con su arena dorada y ambiente mucho más privado, crea el escenario perfecto. Después de comer, caminé por la orilla del mar, sintiendo la brisa y agradeciendo esos momentos donde todo fluye: comida, paisaje y calma.

Tips Charlie Viaja:

• Reserva con anticipación, especialmente en temporada alta.

• Pregunta por el maridaje sugerido para elevar la experiencia. • Lleva ropa fresca pero elegante, el lugar lo amerita.

Cena romántica en La Casa, en Bucerías

Por la noche regresé a Bucerías para cenar en La Casa, un restaurante perfecto para ir en pareja.

El ambiente es íntimo, elegante pero relajado. La chef Vanesa crea una propuesta de cocina de autor donde los cortes, los detalles en cada plato y la armonía de sabores elevan la experiencia.

Los tragos complementan perfectamente la velada: frescos, equilibrados y bien ejecutados. Es uno de esos lugares donde la conversación fluye y el tiempo se detiene.

Tips Charlie Viaja:

• Ideal para celebrar aniversario o cena especial.

• Reserva mesa en terraza si el clima lo permite.

• Pregunta por el corte recomendado del día.

Descanso frente al mar en Villas Calixto

Mi estancia fue en Calixto, unas hermosas villas muy cerca de la playa.

Despertar con la brisa marina, espacios amplios, diseño acogedor y privacidad total. Es el tipo de hospedaje que combina comodidad con cercanía al mar, ideal para quienes buscan desconectarse sin perder estilo.

Tips Charlie Viaja:

• Solicita villa con vista parcial al mar si está disponible.

• Perfecto para viajes en pareja o escapadas tranquilas.

• Confirma estacionamiento si viajas en auto.