Colombia y Egipto quieren avanzar: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos del Mundial HOY 3 de julio?

Colombia busca su pase a octavos este 3 de julio. (Fotoarte El Financiero/Xinhua)

La historia de los dieciseisavos llega a su fin con los partidos de la Copa del Mundo de este 3 de julio, donde seis selecciones buscan los últimos tres boletos para los octavos de final.

Las miradas están puestas en figuras como Lionel Messi, James Rodríguez y Mohamed Salah, quienes intentan guiar a sus selecciones a la siguiente ronda.

Además, Argentina enfrenta a la sorprendente Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo tras superar una complicada fase de grupos sin conocer la derrota.

Mohamed Salah y Egipto buscan el pase a octavos de final. (Foto: Xinhua) (Meng Yongmin)

Mundial 2026 HOY EN VIVO: Partidos, horarios y resultados de los dieciseisavos de final

Los partidos de la Copa del Mundo de este viernes 3 de julio marcan el final de los dieciseisavos de final, etapa que apareció por primera vez en el máximo certamen de futbol por la inclusión de 48 selecciones en lugar de 32 como lo era antes.

Australia vs. Egipto: Mohamed Salah busca mantener vivo el sueño africano

Australia y Egipto abren la actividad del día en un partido donde la gran incógnita es el estado físico de Mohamed Salah. El delantero presentó molestias, por lo que su participación podría ser determinante para las aspiraciones del conjunto africano.

Los australianos llegan con la intención de imponer su intensidad y orden defensivo, mientras que Egipto confía en la experiencia de su referente para marcar diferencia en un encuentro que promete ser muy equilibrado. El ganador asegura uno de los últimos lugares disponibles en los octavos de final.

Argentina vs. Cabo Verde: Messi enfrenta a la gran revelación del Mundial

La selección de Argentina parte como favorita para avanzar, pero enfrente tendrá a una selección de Cabo Verde que ha sorprendido desde el inicio de la Copa del Mundo.

El conjunto africano debutó en un Mundial dejando una grata impresión al rescatar empates frente a selecciones de peso como España y Uruguay, resultados que le permitieron avanzar a la fase de eliminación directa y convertirse en una de las historias más llamativas del torneo.

Con Lionel Messi como principal figura, la Albiceleste busca imponer su jerarquía y experiencia para evitar cualquier sorpresa. Del otro lado, el sorpresivo portero Vozinha intenta convertirse en el protagonista y mantener con vida el sueño de su selección.

El portero de Cabo Verde, Vozinha, es uno de los jugadores destacados de su selección. (Foto: EFE/Lavandeira Jr) (Lavandeira Jr/EFE)

Colombia vs. Ghana: James Rodríguez lidera a una selección que llega en gran momento

La selección de Colombia afronta este compromiso después de finalizar como líder del Grupo K, por encima de Portugal, gracias a un desempeño sólido durante la primera ronda.

Con James Rodríguez como uno de los futbolistas más destacados del equipo, el conjunto cafetalero intentará confirmar su buen momento frente a una Ghana que logró avanzar como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

Aunque los sudamericanos parten con la etiqueta de favoritos, los africanos han demostrado ser un rival competitivo y buscarán aprovechar cualquier oportunidad para dar una de las sorpresas de los dieciseisavos de final.

Luis Díaz fue una de las máximas figuras de Colombia en la fase de grupos del Mundial. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cuáles son los partidos confirmados para los octavos de final?

Con el cierre de los dieciseisavos de final cada vez más cerca, el cuadro de los octavos del Mundial 2026 está prácticamente definido. Entre los encuentros más esperados destaca el México vs. Inglaterra, que se disputará en el Estadio Ciudad de México, el último partido del torneo que se jugará en territorio mexicano.

Además, los tres países anfitriones continúan con vida en la competencia. Canadá y Estados Unidos ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda.

Hasta el momento, los cruces confirmados son los siguientes:

Canadá vs. Marruecos | Sábado 4 de julio | 10:00 horas.

Paraguay vs. Francia | Sábado 4 de julio | 15:00 horas.

Brasil vs. Noruega | Domingo 5 de julio | 14:00 horas.

México vs. Inglaterra | Domingo 5 de julio | 18:00 horas.

España vs. Portugal | Lunes 6 de julio a las 13:00 horas.

Estados Unidos vs. Bélgica | Lunes 6 de julio | 18:00 horas.



