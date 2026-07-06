¿Hay petróleo ‘oculto’ en Cantarell? Tecnología de Petrobras ayudará a averiguarlo

Petrobras y Pemex firmaron un acuerdo en junio que establece que habrá intercambio de tecnología entre las dos petroleras latinoamericanas más grandes.

México planea utilizar tecnología de la brasileña Petrobras para explorar si existen más reservas de crudo en las zonas más profundas del megayacimiento Cantarell, uno de los campos petroleros más importantes del país, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes 6 de julio.

La colaboración con la empresa sudamericana se centrará en técnicas avanzadas de exploración en aguas profundas, con el objetivo de identificar nuevas reservas potenciales que puedan incorporarse a la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Se está viendo si en el yacimiento de Cantarell, este que dio por tanto tiempo petróleo a México, en una zona más profunda se puede encontrar más petróleo”, comentó en la ‘mañanera’ de este lunes 6 de julio.

Añadió que Petrobras ha desarrollado nuevas técnicas para la exploración de petróleo, particularmente en aguas profundas, por lo que consideró que es la empresa con mayor experiencia mundial en este tipo de tecnologías.

Sheinbaum aclaró que el apoyo de Petrobras estará enfocado en la etapa de exploración, ya que primero se emplean herramientas geológicas y geofísicas para detectar posibles acumulaciones de hidrocarburos, y después se perforan pozos para confirmar la existencia de reservas comerciales.

Sheinbaum señala a expresidentes panistas de ‘abusar’ del campo Cantarell

Sheinbaum aseguró que Cantarell fue sobreexplotado durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando la producción llegó a superar los 3 millones de barriles diarios, principalmente para abastecer la demanda de Estados Unidos.

A su juicio, una extracción más moderada habría permitido prolongar la vida útil del yacimiento, al tratarse de un recurso no renovable.

Sheinbaum también criticó la decisión de inyectar nitrógeno en lugar de gas natural para mantener la presión del campo, ya que esta práctica encareció posteriormente el procesamiento del gas debido a su contaminación con este elemento.

La presidenta de México reiteró que la estrategia energética de su administración mantiene como meta una producción nacional de 1.8 millones de barriles diarios, destinada principalmente al abasto interno mediante el Sistema Nacional de Refinación y la refinería Deer Park, en lugar de priorizar la exportación de petróleo crudo.

Sheinbaum aceptó que durante unos meses, aumentó la importación de petrolíferos, debido al accidente que sufrió la refinería de Dos Bocas, sin embargo, enfatizó que ese problema ya está resuelto y que la infraestructura dañada ya había sido arreglada.

“Se utilizaron los seguros, ya está prácticamente funcionando nuevamente, todo el petróleo que se produce, prácticamente, se refina en México y sirve para la demanda interna”, dijo.