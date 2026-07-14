Clima en Puebla y Morelos: Miércoles 15 de julio con temperaturas frescas y cielos nublados

Este es el clima para Morelos el miércoles 15 de julio. (Cuartoscuro).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este miércoles 15 de julio, el clima en Puebla y Morelos presentará un ambiente fresco en general.

Se esperan temperaturas máximas de hasta 25°C y mínimas que bajarán a los 8°C en algunas zonas, con condiciones de cielo medio nublado en la mayor parte de la región.

Fenómenos meteorológicos en México. (Conagua).

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos el miércoles 15 de julio?

En la capital de Puebla, se anticipa una temperatura mínima de 8.7°C y una máxima de 23.7°C. Los municipios de Puebla capital registrarán temperaturas actuales alrededor de 20.3°C, variando entre los 8°C y 25°C durante el día, con un viento de 8 km/h.

Por su parte, Cuernavaca, en Morelos, tendrá un clima ligeramente más cálido, con una mínima de 11.3°C y una máxima de 25.0°C. Los municipios de Cuernavaca capital mostrarán temperaturas actuales de 21.5°C, con un rango entre 11°C y 26°C, con vientos suaves de 4 km/h.

Clima en Puebla y Morelos para el miércoles 15 de julio. (Conagua).

¿Cómo estará el cielo en Puebla y Cholula este miércoles?

Para la zona de Cholula, el pronóstico indica una temperatura mínima de 8.7°C y una máxima de 23.3°C, con un cielo poco nuboso.

En Santa Isabel Cholula, se esperan temperaturas actuales de 18.9°C, con un rango de 8°C a 24°C, y en San Andrés Cholula, alrededor de 19.8°C.

Las condiciones atmosféricas en la región de Puebla y Morelos serán de medio nublado a poco nuboso. El viento en Cholula será de 8 km/h, similar al de Puebla. No se ha indicado una alta probabilidad de lluvia para este miércoles, pero se recomienda estar atento a cambios súbitos.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 15 de julio: Máxima de 24°C, mínima de 9°C, cielo medio nublado y viento de 9 km/h.

Jueves 16 de julio: Máxima de 23°C, mínima de 9°C, cielo un poco nuboso y viento de 7 km/h.

Viernes 17 de julio: Máxima de 24°C, mínima de 8°C, cielo medio nublado y viento de 9 km/h.

Durante el resto de la semana, se mantendrá una tendencia de temperaturas frescas en las mañanas y noches, con un ligero aumento en las máximas para el viernes. Las condiciones de cielo variarán entre medio nublado y poco nuboso, sin que se prevean eventos climáticos extremos para la zona.

Clima para el jueves 16 de julio en Morelos y Puebla. (Conagua).

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima en Puebla y Morelos?

Ante las temperaturas frescas, especialmente por las mañanas y noches, se aconseja a los habitantes y visitantes abrigarse bien.

Es importante mantenerse hidratado durante el día y protegerse del sol, incluso en días nublados, usando bloqueador solar si se estará al aire libre por periodos prolongados.

Se recomienda llevar consigo una chamarra o suéter ligero al salir de casa, especialmente si las actividades se extienden hasta la tarde o noche. Aunque no hay alta probabilidad de lluvia, es prudente tener un paraguas a mano para cualquier cambio inesperado en el clima.

Con información de Conagua.

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