Amber Heard vs. Johnny Depp: Estas son las pruebas que descartó el juez en el juicio

Se cumplen exactamente dos meses de que que Johnny Depp ganó la demanda por difamación a Amber Heard y aún surge información detrás del mediático juicio de seis semanas entre los actores.

Aún hace poco, se supo que tanto Heard como Depp apelaron el veredicto, sin embargo este no ha sido modificado. El protagonista de Piratas del Caribe continúa con sus proyectos artísticos, como el lanzamiento de su disco 18 –con ‘indirectas’ hacia su expareja–, mientras la actriz de Aquaman ha tenido que vender algunas de sus propiedades.

¿Cuáles fueron las pruebas rechazadas en el juicio de Heard y Depp?

Los abogados de Johnny Depp y Amber Heard presentaron distintos argumentos, recursos y pruebas para ganar el juicio durante el mes y medio que duró este, pero varios fueron descartados por el juez del caso.

El sitio TMZ asegura que tuvo acceso a las acusaciones y pruebas presentadas por ambas partes ante el Tribunal de Fairfax, en Virginia, pero la mayoría no fueron tomadas en cuenta porque no aportaban información relacionada con la demanda y contrademanda del juicio.

Entre los testimonios mostrados por Depp estaba el señalamiento de que la demandada fue stripper y acompañante de hombres antes de iniciar su carrera actoral en Hollywood; los abogados presentaron un video casero grabado por la hermana de Amber.

El Samuel Centre for Social Connectedness determinó que ese testimonio no tenía otro fin más que condenar la imagen de la demandada pues “recaen en el prejuicio y en una tendencia que condena y discrimina a una mujer por el oficio en el que se desempeña, produciendo un agravio social”. Por tal motivo, no se incluyó como prueba en el juicio.

Mientras que del otro lado, la defensa de Heard compartió con el tribunal una serie de mensajes de texto de la conversación en la que el cantante Marilyn Manson le pide ayuda a su amigo Depo ante unas acusaciones en su contra por abuso.

Manson le pide asilo en su casa para evitar la visita de la policía por las acusaciones de quien refiere como ‘Amber 0.2′ o simplemente ‘L’. Según los mensajes, Depp sí habría ayudado a su amigo.

Heard también afirmó que su exmarido padecía disfunción eréctil y por eso se comportaba violento; la actriz trató de argumentar con esto la supuesta violación con una botella que sufrió por parte del actor.

El equipo de abogados de la modelo de 36 años de edad mostró además una serie de audios y fotos que la defensa rival habría editado a favor de su cliente. A pesar de que se comprobó que algunas grabaciones fueron modificadas, así como también estaban alteradas las fotos de los golpes recibidos por Depp por su expareja –como aseguró ella en mayo-, estas tampoco fueron tomadas en cuenta por el tribunal.