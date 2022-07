Kate Moss dice por qué testificó en juicio de Depp contra Amber Heard: ‘Sé la verdad sobre Johnny’

Después de que el llamado ‘juicio del siglo’ por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard sigue vigente entre declaraciones y apelaciones, la modelo británica Kate Moss reveló la razón por la cual decidió testificar.

En una entrevista con el podcast inglés Desert Island Disk, de la BBC, Kate Moss respondió abiertamente una pregunta que no pudo contestar ante la corte de Fairfax, Virginia debido a que ésta fue objetada por el equipo legal de la actriz de Aquaman: le preguntaron “¿por qué decidió testificar?”

Kate Moss hizo referencia al incidente del que Amber Heard acusó a Depp de haber cometido en contra ella: “Sé la verdad sobre Johnny, yo sé que nunca me tiró por las escaleras y yo tenía que hablar con la verdad.”

Durante su breve intervención, la modelo también habló sobre el diseñador John Galliano, quien fue sido acusado en 2011 de haber lanzado comentarios racistas que quedaron grabados en video:

“Sé que John Galliano no es una mala persona. Él tuvo un problema con el alcohol y la gente cambia; las personas no son ellas mismas cuando beben. Y dicen cosas que no dirían si estuvieran sobras.”

Aparte de aquellas dos referencias sobre el apoyo que Kate Moss ha dado a las dos personalidades, también mencionó que ella cree en la verdad y en la justicia.

Kate Moss en el juicio de Johnny Depp

La modelo inglesa fue llamada a testificar en el juicio entre Amber Heard y Johnny Depp después de que fue mencionada por la actriz de Aquaman.

Heard se refirió al rumor de un incidente entre su exesposo y la británica en donde supuestamente él la empujó de las escaleras, todo luego de una discusión en donde también estuvo involucrada su hermana Whitney Henríquez.

Moss, quien mantuvo una relación sentimental con Depp entre 1994 y 1998, subió al estrado a través de una videollamada y negó que el actor la haya agredido como se había dicho.

La modelo dio una declaración de menos de tres minutos, contó el episodio vivido durante un viaje a Jamaica tras el cual sufrió una lesión en la espalda:

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.

Ante la pregunta si alguna vez Depp la empujó por las escaleras en el tiempo en que duró su noviazgo, ella lo negó. “No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras”, agregó.