‘Buscan riqueza en la desgracia’: Detienen a 4 policías en Venezuela por presunto robo en los escombros

Cuatro policías fueron detenidos este martes en Venezuela, acusados de apropiarse de bienes de valor entre los escombros de edificaciones derrumbadas en La Guaira, al norte del país y vecino de Caracas, la entidad más afectada por los terremotos de la semana pasada, informaron las autoridades.

Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados de la corporación y serán presentados ante un tribunal, de acuerdo con un comunicado oficial.

Estos “funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, señaló el director del CICPC, Douglas Rico.

Ciudadanos enfrentan a policías en Venezuela

Videos difundidos en redes sociales muestran a ciudadanos que enfrentan a un agente del CICPC y rompen los dólares en efectivo que portaba el funcionario, a quien calificaron como una “vergüenza”.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó en su canal de Telegram que los agentes “estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales”, por lo que aseguró que serán “juzgados como corresponde”.

“Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”, expresó.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció el “aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen”, quienes, en lugar de “cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia”.

Este martes, la cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el miércoles pasado en la zona norte de Venezuela ascendió a mil 943 personas, mientras que el número de heridos llegó a 10 mil 571, según datos oficiales.

Venezuela apura las últimas horas para encontrar sobrevivientes

Venezuela y miles de rescatistas de distintos países apuran este martes las últimas horas para localizar sobrevivientes de los terremotos ocurridos hace casi una semana, que dejan cerca de 2 mil muertos. Mientras tanto, médicos y enfermeras de hospitales públicos atienden a miles de heridos en condiciones precarias.

Entre los rescates más recientes destaca el de un niño de tres años, quien sobrevivió tras permanecer casi seis días atrapado en La Guaira, el estado más devastado por los sismos.

En esa entidad, un equipo de rescate acumulaba más de 30 horas de labores para liberar a Hernán Gil, un venezolano atrapado bajo los escombros de un edificio en Catia La Mar. El hombre permanece con vida y recibe hidratación desde el domingo, cuando los rescatistas lograron localizarlo.

Las maniobras se complican porque Hernán Gil permanece atrapado en la garita del sótano del edificio donde trabajaba como vigilante, constató EFE.

En estas horas decisivas, el silencio cobra especial importancia. En distintas localidades de La Guaira, autoridades y rescatistas piden evitar cualquier ruido para detectar señales de vida entre las ruinas.