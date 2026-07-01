Broxel apuesta por la adquirencia móvil y acelera la digitalización de pagos en México

La transformación de los pagos digitales en México está entrando en una nueva fase. Después de varios años enfocados en impulsar la adopción de servicios financieros digitales entre los consumidores, el reto ahora se concentra en ampliar la infraestructura de aceptación de pagos para millones de pequeños comercios que aún operan predominantemente en efectivo.

En este contexto, Broxel anunció la incorporación de la tecnología Tap to Pay a su plataforma de adquirencia, una solución que permitirá a comercios, emprendedores, agregadores e integradores de pagos utilizar dispositivos Android como terminales para aceptar pagos con tarjeta, sin necesidad de hardware adicional.

La nueva funcionalidad opera a través de Broxel Adquirente, la división especializada de la compañía en procesamiento de pagos para tarjetas Visa, Mastercard, Carnet y American Express, tanto en canales físicos como digitales. La apuesta de la empresa busca facilitar el acceso a herramientas de cobro electrónico mediante una infraestructura financiera flexible y adaptable a las necesidades de cada negocio.

La adopción de pagos digitales se ha consolidado como uno de los principales motores de crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas. Diversos estudios muestran que la incorporación de medios de pago electrónicos no solo amplía las opciones de cobro, sino que también contribuye a incrementar ingresos, fortalecer el control financiero y generar nuevas oportunidades de expansión.

De acuerdo con datos de Visa, tres de cada cuatro micro y pequeñas empresas mexicanas que implementaron pagos digitales registraron un incremento promedio de 22 por ciento en sus ingresos mensuales. Asimismo, cifras del programa federal “Crece tu mipyme con pagos digitales” indican que los comercios participantes elevaron en promedio 68 por ciento sus ventas con tarjeta entre el inicio y el cierre del periodo analizado.

Pese a este avance, el potencial de crecimiento sigue siendo considerable. Más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas del país aún no aceptan pagos con tarjeta, mientras que los consumidores realizaron más de 10 mil 600 millones de transacciones mediante medios de pago electrónicos durante 2025.

La aparición de soluciones basadas en tecnología SoftPOS, que permiten convertir teléfonos inteligentes en terminales de pago mediante tecnología NFC, está modificando el modelo tradicional de adquirencia y eliminando una de las principales barreras de entrada: la inversión en dispositivos especializados.

“México cuenta con millones de consumidores que ya utilizan herramientas digitales para transferir dinero, comprar en línea y realizar pagos electrónicos. El siguiente desafío es acercar esa misma capacidad tecnológica a los pequeños comercios. La infraestructura existe; el reto es hacerla accesible para cualquier negocio desde el dispositivo que ya utiliza todos los días”, afirmó Gustavo Gutiérrez, CEO de Broxel.

Las proyecciones de la industria anticipan que para 2027 más de 21 millones de personas utilizarán pagos digitales en puntos de venta, mientras el comercio electrónico continuará creciendo a tasas de doble dígito. En este escenario, la competencia en el sector financiero podría desplazarse de la emisión de productos y el procesamiento de transacciones hacia la capacidad de llevar infraestructura tecnológica al último eslabón de la cadena comercial.

Con iniciativas como Tap to Pay, Broxel busca posicionarse en una etapa clave de la evolución financiera: la democratización de la aceptación de pagos digitales para millones de pequeños negocios en México.