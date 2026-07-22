Sesión sin sobresaltos para el peso: ¿En cuánto está el tipo de cambio HOY?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en la sesión de este miércoles 22 de julio.

El peso mexicano presenta pocos movimientos ante el dólar en la sesión de este miércoles 22 de julio, mientras los inversionistas esperan por nuevos datos económicos.

La euforia por la IA que impulsó las acciones a máximos históricos hace un mes se ha disipado, y aumenta la presión sobre las empresas para que justifiquen sus gastos.

Según Ulrike Hoffmann-Burchardi, de la Oficina de Inversiones de UBS, los inversores se centran cada vez más en la sostenibilidad de las inversiones de capital relacionadas con la IA, especialmente después de que el fuerte repunte del sector de los semiconductores comenzara a perder impulso en las últimas semanas.

Esta es la cotización del peso ante el dólar este miércoles

El peso se deprecia 0.02 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.40 unidades, 1 centavo menos con respecto al cierre del martes 21 de julio.

“Esta mañana se observa un desempeño mixto en el mercado cambiario, debido a la escasez de información económica relevante y una disminución de la liquidez que caracteriza los meses de verano”, detallaron analistas de Banco Base.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 17.88 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.90 unidades en la sesión de este miércoles 22 de julio.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.65 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.15 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están la corona noruega con 0.47 por ciento; la corona checa con 0.33 por ciento; el peso colombiano con 0.28 por ciento, y el rand sudafricano con 0.24 por ciento..

En tanto, las divisas más depreciadas son la rupia india con 0.34 por ciento; el peso argentino con 0.25 por ciento; el shekel israelí con 0.22 por ciento, y el peso chileno con 0.12 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg