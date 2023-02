Yuridia denuncia hostigamiento tras salir de ‘Desafío de estrellas’: ‘Abusan de su poder’

Yuridia reveló que fue objeto de una campaña de desprestigio y hostigamiento que comenzó poco después de su repentina salida del programa de TV Azteca Desafío de estrellas en medio de la polémica que enfrenta con Paty Chapoy y los conductores de Ventaneando por criticar su aspecto físico, hecho que ya generó una reacción de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

La cantante se pronunció sobre un comentario de Daniel Bisogno, por lo que a través de sus historias de Instagram decidió explicar cómo fue su salida.

“Nos tenían en una casa en el Ajusco abandonada, toda fría. Yo no sé qué es lo que pretende al decir que yo estaba ‘echada’ mientras todos los demás ensayaban”, apuntó.

La exintegrante de La Academia explicó que todo surgió por una plática con el exdirectivo Sergio Segura: “Se acercó conmigo y me dijo: ‘¿Sí sabes que esto lo estamos haciendo por ti, no?, ¿sabías que el premio es para ti?’. Al decirme eso, yo tenía 19 años, decía ¿y cómo logran eso? Yo desconfiaba de mi. No sé de cuántos pesos era el premio y la neta a mí no me motivaba que me dijeran ‘vas a ganar tantos millones’ (…) Los demás concursantes sabían esta información y obviamente eso generó mucho ‘hate’ dentro”.

Aunque asegura que hubo quien sí la trató bien, argumentó que la mayoría no era así. “La producción tomó la opción de querer generar rating a mis costillas prácticamente queriéndome tratar como trataban a Jolette y yo dije: ‘Esto no va a ser posible’. No salí corriendo por el Ajusco”.

Antes de dejar de presentarse les comunicó su decisión de no regresar porque los conflictos internos no la dejaban dormir. “Ya no estaba bien, de verdad no me la estaba pasando bien. Había muchas cosas turbias involucradas ahí. Yo avisé, dije no voy a ir. Me ignoraron y siguieron adelante con el programa como si yo fuera a aparecer el mismo día. Recuerdo que el programa lo hicieron ver como to estuviera ahí cuando en realidad yo ya estaba en Hermosillo. Aseguraron que estaba desaparecida”.

Yuridia afirmó que a partir de entonces comenzaron a seguirla y estar pendientes de su vida, incluso de su embarazo, situación que la hacía sentir vulnerable. “Me les fui y se cagaron (…) me quisieron hacer ver como si yo estuviera loca, como si fuera una prepotente, mamona. Empezó la campaña de hostigamiento y desprestigio, me empezaron a seguir y generaron odio a mi alrededor”.

La exconcursante pasó su embarazo encerrada en su casa y tuvo que programar sus citas médicas e incluso su cesárea en horas en donde pudiera estar tranquila. Sin embargo, su pediatra vendió una fotografía de su primogénito recién nacido, algo que le sigue doliendo pues no fueron sus padres los que le tomaron la primera imagen en su vida.

“No me pude defender, no pude defender a mi hijo y con eso cargo (..) Le he pedido perdón 500 veces. No estoy agüitada porque hablen de mi cuerpo, se los juro que eso es lo de menos. Aquí estamos hablando de la paz con la que ellos abusan de su poder”.