Gertz Manero se despide de la FGR: ¿Qué requisitos necesita para ser embajador y qué sigue en el proceso?

El nombramiento de Gertz Manero como embajador deberá cumplir con los requisitos que marca la ley. (Fotoarte El Financiero / Crédito: Cuartoscuro)

Alejandro Gertz Manero presentó su retiro como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) después de aceptar una propuesta para integrarse al servicio diplomático. En su carta dirigida al Senado, informó que la presidenta Claudia Sheinbaum lo propuso como embajador de México ante un “país amigo”.

Este viernes, durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria confirmó que hizo la oferta al exfiscal y él aceptó, aunque sin revelar aún cuál es el país destino en el que Gertz Manero será representante de México en el exterior.

Sheinbaum explicó que la información de la sede diplomática a la que será designado el exfiscal se dará a conocer en los próximos días, ya que el nombramiento todavía debe seguir un proceso formal en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no se acepten las credenciales entonces no pueden anunciarse, es una regla”, señaló la presidenta esta mañana.

En medio de este proceso surge la duda sobre qué requisitos debe cumplir el exfiscal para convertirse en embajador de México y obtener la aprobación correspondiente. Esto es lo que establece la ley.

¿Qué exige la Ley del Servicio Exterior Mexicano para ser embajador?

La Ley del Servicio Exterior Mexicano (SEM), la norma que regula los cargos diplomáticos en el país, establece en su Artículo 20 varios requisitos generales para la designación como embajador o cónsul general:

Ser mayor de 30 años de edad.

Ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. (si la persona tiene doble nacionalidad, debe presentar renuncia a la otra.)

Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.

Reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo.

Además, la ley prevé que, si bien los embajadores suelen provenir del SEM — es decir, son diplomáticos de carrera — este no es un requisito indispensable en todos los casos.

El Artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que la designación de embajadores y cónsules generales “la hará el Presidente de la República, preferentemente entre los miembros del Servicio Exterior de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular”.

Por su parte, el Artículo 20 prevé que si la persona designada no pertenece al Servicio Exterior, puede —y debe— recibir capacitación diplomática a través del Instituto Matías Romero.

¿Qué se revisará en el Senado y qué sigue en el proceso?

Para que el nombramiento de Gertz Manero como embajador sea oficial, el Senado de la República deberá ratificar la designación conforme a lo estipulado en la Constitución y la Ley del Servicio Exterior.

En el caso del exfiscal, su carta ya fue entregada ante la Mesa Directiva del Senado, solicitando que se inicie el trámite correspondiente.

La SRE, además, deberá completar los procesos protocolarios de acreditación ante el país destino, como la aceptación del país receptor, la presentación de cartas credenciales y otros trámites diplomáticos.