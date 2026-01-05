Hallan sin vida a Janeth, hija de Salvador Villalva, alcalde de Copala asesinado en 2024

Janeth Villalva fue encontrada sin vida en Guerrero; era hija de un alcalde electo asesinado.

Janeth Villalva Cervantes, reportada como desaparecida desde el 1 de enero, fue hallada sin vida en la zona de la Playa El Morro, en Guerrero.

La joven de 23 años fue hija de Salvador Villalva Flores, alcalde electo de Copala que fue asesinado en julio de 2024.

El cuerpo de Janeth Villalva fue encontrada con huellas de tortura: según la información, presentaba huellas de tortura, tenía las manos atadas y marcas en el cuello.

Asimismo, se informó que el cuerpo de Janeth fue encontrado en el mar por la Secretaría de Marina y trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

En tanto, la familia informó que se realizará una velada y la sepultura se realizará en Copala, municipio de la región Costa Chica.

Asesinato de Salvador Villalva en Copala

Salvador Villalva Flores, quien fue electo como presidente municipal de Copala en 2024, fue asesinado a balazos el 17 de junio de ese año.

El funcionario, quien fue electo para cubrir dicho cargo de octubre de 2024 a 2027, fue atacado cuando viajaba de regreso de la Ciudad de México hacia Copala.

El autobús en el que viajaba fue interceptado por hombres armados que abordaron dicha unidad. Ahí, le dispararon a quemarropa.

Villalva Flores era capitán retirado de la Secretaría de Marina Armada de México. El homicidio de Villalva ocurrió días después de que Morena impugnara la elección en Copala por supuestas irregularidades.

Villalva fue elegido como presidente municipal de Copala luego de que el aspirante Jesús González Ríos fuera privado de su libertad y asesinado.

Copala es un pueblo minero en Guerrero, gobernado por María del Rosario Zúñiga de la Rosa, nombrada por el Congreso estatal en octubre de 2024.

El gobierno municipal emitió una esquela en memoria de Janeth Villalva Cervantes.