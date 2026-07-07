Bombas explotan cerca del hotel de Emmanuel Macron: Reportan ataques cerca de su hospedaje en Siria

El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el palacio presidencial en Damasco.

Dos explosiones sacudieron Damasco este martes mientras el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunía con su homólogo en una visita histórica, con al menos 18 personas heridas, según el Ministerio sirio del Interior.

Fue el segundo atentado en Damasco en una semana y un revés para el nuevo presidente Ahmad al-Sharaa mientras daba la bienvenida a la primera visita de un líder occidental destacado desde el derrocamiento del dictador Bashar Assad por grupos insurgentes a finales de 2024.

Los nuevos gobernantes de Siria han lidiado con brotes de violencia mientras afirman el control, pero la capital había permanecido en gran medida en paz.

Emmanuel Macron estaba dentro del palacio presidencial cuando se produjeron las explosiones. Macron estaba a salvo y la reunión con Al -Sharaa continuó, indicó un funcionario del Palacio del Elíseo hablando bajo condición de anonimato para hablar sobre la seguridad de Macron. Ningún grupo se ha atribuido el hecho.

Así ocurrió el ataque en Siria, cerca de donde se alojaba Macron

“Nada puede sofocar la aspiración de las mujeres y los hombres sirios de vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida”, declaró Macron en X horas después. “Esta mañana me reuní con Siria en toda su diversidad. Vi dignidad, valentía y determinación”.

Macron, que desempeñó un papel importante al impulsar a Europa y a Estados Unidos a levantar la mayoría de las sanciones contra Siria, planeaba celebrar una conferencia de prensa conjunta con su homólogo sirio antes de dirigirse a Ankara, Turquía, más tarde el martes para una cumbre de la OTAN.

Una gran columna de humo se alzaba del sitio de la explosión cerca del hotel Four Seasons, donde según medios sirios se alojaba Macron.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban una furgoneta y una motocicleta en llamas y manchas de sangre en una calle concurrida cerca de la sede del Ministerio de Turismo y del Museo Nacional de Damasco.

¿A qué fue Macron a Siria?

En un comunicado reportado por medios estatales sirios, el Ministerio del Interior apuntó que un artefacto explosivo había sido colocado en un contenedor de basura y el otro en un automóvil estacionado. Añadió que cuatro de los heridos eran agentes de policía y que no se reportaron muertes de inmediato.

El jueves, se detonó un artefacto explosivo en una cafetería cerca del Palacio de Justicia, matando al menos a 10 personas e hiriendo a más de 20.

El gobierno de Siria considera la visita de Macron y la firma de más de una docena de acuerdos con París y grandes empresas francesas como un gran impulso en su intento de reconstruir el país golpeado por un levantamiento de 14 años convertido en guerra civil bajo Assad.

Un acuerdo es para iniciar el proceso de devolución de unos 58.3 millones de dólares en activos ilícitos que pertenecían a Rifaat Assad, el difunto tío de Assad.

Otros acuerdos incluyen reconstruir la infraestructura de agua y electricidad en la ciudad de Homs, proporcionar asistencia técnica al Banco Central de Siria mientras atraviesa reformas financieras y reforzar la infraestructura de carga en el aeropuerto de Damasco.

“El resultado de esta visita confirma que Siria avanza de manera constante hacia una nueva fase de asociaciones internacionales basadas en intereses compartidos y respeto mutuo”, dijo a The Associated Press un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores sirio, quien afirmó que los perpetradores del ataque serán llevados ante la justicia.