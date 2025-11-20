Detención del papá de Diego Arriaga: Esto sabemos del supuesto robo a camión de Nike

Durante un operativo contra robo de camiones de carga, elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Bernabé ‘N’, padre del jugador del Club América Diego Arriaga.

Fuentes señalaron que Bernabé es miembro de una banda delictiva que opera en las zonas metropolitanas del Valle de México y Toluca, que se dedicaba al robo de unidades de carga con mercancía de alto valor comercial.

Reportes preliminares apuntan que la detención se suscitó cuando los policías de investigación localizaron un camión con reporte de robo cargado con ropa y tenis de la marca Nike, que momentos antes habrían sido sustraído.

En un seguimiento con cámaras del C-4, se logró ubicar el recorrido del vehículo para después interceptarlo y detener a los presuntos delincuentes.

En el lugar fueron recuperada la mercancía valuada en varios miles de pesos, probablemente millones. Pero las autoridades mexiquenses no han detallado las circunstancias en las que se detuvo a Bernabé.

De manera extraoficial, se señala que el padre del futbolista del Club América fue detenido con otros dos sujetos que son parte de una banda que realizaba principalmente sus ilícitos en el Estado de México. Sus presuntas víctimas eran de empresas textiles y de logística.

¿Quién es Diego Arriaga, jugador del América?

De acuerdo con su registro en la Liga MX, Diego Osvaldo Arriaga García es jugador del Club América, registrado con el equipo Sub-21 del equipo de Coapa.

El nacido en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México tiene 21 años y mide 1.74 m., se desempeña como mediocampista ofensivo.

Arriaga tiene registro en las filas de las ‘Águilas’ desde el Apertura 2017 con la categoría Sub-18. En ese torneo, jugó las 17 fechas de temporada regular y 6 partidos de Liguilla.

Desde joven, Arriaga fue probado con la categoría Sub-20, Sub-21 y Sub-23, en donde pudo demostrar todo su talento para ser considerado para el entrenador André Jardine, aunque de una manera circunstancial.

Arriaga debutó el viernes 10 de enero de 2025, en la Jornada 1 del Clausura 2025 ante Gallos Blancos de Querétaro. Tras quedar tricampeones, el América le dio descanso a muchos de sus jugadores y entraron al ‘quite’ varios elementos de divisiones inferiores. En ese partido, Diego fue amonestado.

Sin embargo, Arriaga parece haberle llenado el ojo al brasileño y lo convocó en otras ocasiones, de modo que jugó tres partidos más durante el torneo.

En el presente Apertura 2025, Diego no reapareció con el primer equipo mientras que, en su división, jugó 13 partidos y anotó un gol. El América no calificó a la Liguilla en la Sub-21, por lo que no verá más actividad en este semestre y podría ser considerado por Jardine.

América quiere recuperarse tras perder la final

Luego de perder la opción del ‘tetracampeonato’ y del Campeón de Campeones ante el Toluca, el Club América está de regreso en una Liguilla del Apertura 2025 en donde quiere regresar a lo más alto del futbol mexicano.

Luego de un buen torneo en la temporada regular, las ‘Águilas’ se posicionaron como cuarto ligar en la tabla de la Liga MX, por lo que enfrentarán a los Rayados de Monterrey en cuartos de final con la ventaja de cerrar como local y contar con el criterio de desempate en favor: la posición en la tabla.

El equipo de André Jardine ha carecido de la figura de un ‘9’ confiable ante las constantes lesiones del delantero Henry Martín. Sin embargo, cuenta con grandes figuras en ataque como Brian Rodríguez o Álvaro Fidalgo. Además, han compensado esto con orden en defensa, únicamente permitieron 18 goles.

Los Rayados enfrentan al América con una gran carencia defensiva: son el equipo clasificado a postemporada que permitió más goles a lo largo de la temporada regular (29), pese a la presencia del zaguero central español Sergio Ramos.