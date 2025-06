‘No tengo planes secretos ni plan B’: Andrea Chávez revela si quiere ser Presidenta del Senado

Luego de que surgieran los rumores de que la senadora Andrea Chávez busca presidir la Mesa Directiva del Senado, encabezada actualmente por Gerardo Fernández Noroña, la morenista salió a aclarar las dudas sobre sus aspiraciones políticas e hizo un llamado a dejar de lado las “intrigas”.

En un video compartido en sus redes sociales, la senadora chihuahuense indicó que en los últimos días diversos medios de comunicación, tanto estatales como nacionales, le han preguntado insistentemente si busca la presidencia de la Mesa Directiva del Senado para el próximo año legislativo.

“Me sorprendió la expectativa precisamente porque yo acostumbro ser bastante clara y comunicativa cuando doy un paso al frente en alguna aspiración política legítima”, comentó la legisladora, quien resaltó que esta ocasión no ha sido la excepción.

Rodeada de un halo de misterio, Chávez Treviño se había negado a confirmar o a negar estas versiones, e incluso en días pasados comentó que la presidencia del Senado era un tema que aún se está dialogando en la bancada.

“Voy a estar compartiendo un comunicado pronto con la decisión que tome. Todavía estamos conversando con el grupo parlamentario, voy a publicar pronto. Mañana o pasado mañana”, dijo cuando se le cuestionó si buscaría la presidencia del Senado.

La senadora chihuahuense finalmente respondió a las dudas sobre sus aspiraciones a la Presidencia del Senado. (Graciela López Herrera)

¿Andrea Chávez va por la Presidencia del Senado? Esto dijo

“No he comunicado que busque presidir el Senado de la República porque no busco presidir el Senado de la República.”, dijo de manera tajante Chávez Treviño, quien a modo de sarcasmo, agradeció la cobertura prioritaria que han hecho los medios sobre el tema.

Al referirse a las especulaciones sobre su intención de convertirse en presidenta del Senado, Chávez aseguró que en Morena no se mueven en la intriga, y enfatizó que en lo personal “no tiene planes secretos ni plan B”.

Agregó que tomó la decisión, incluso desde hace tiempo, debido a que su prioridad es representar con “compromiso, cercanía y entrega” al pueblo de Chihuahua. Y en este sentido, dijo que no tiene intención de “desviarse” de ese camino.

“A pesar del gran honor que representa encabezar uno de los Poderes de la Unión, en este momento los actos protocolarios, el tener que llamar la atención de los maleducados panistas que gritan e insultan y la neutralidad discursiva no llaman demasiado mi atención”, indicó.

Expresó que lo anterior la obligaría a atenuar o a moderar una “voz combativa, frontal y necesaria, para denunciar el desgobierno en Chihuahua” y añadió que prefiere centrar su atención y esfuerzo en los trabajadores y productores del estado.

Finalmente, Chávez aprovechó para anunciar que realizará una nueva gira territorial durante los 60 días restantes del receso parlamentario, en los que buscará recorrer los 67 municipios de Chihuahua y todas sus localidades.

Noroña no descarta ‘repetir’ como líder del Senado

A diferencia de la legisladora morenista, Gerardo Fernández Noroña dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección como presidente del Senado.

“Yo no he tomado ninguna determinación de buscar la reelección, ¿eso quiere decir que no la buscaré? Tampoco, no he tomado ninguna determinación.“, afirmó Noroña al ser cuestionado por medios.

“Yo creo que a mí me va a resultar muy ventajoso volver a mi condición de senador, y volver al debate, espero la decisión que tome el grupo parlamentario y la voy a apoyar”, dijo en su conferencia de prensa.

La presidencia de Fernández Noroña al frente de la Cámara Alta concluye el próximo 31 de agosto, ya que en el arranque del próximo año legislativo, programado para el 1 de septiembre, se instala una nueva mesa directiva.