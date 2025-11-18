Peso ‘despierta’ tras el feriado de la Revolución: Así cotiza ante el dólar

El peso mexicano comienza la jornada con un avance moderado, considerando sus movimientos en operaciones electrónicas en la sesión anterior.

En este sentido, la moneda mexicana tiene una apreciación de 0.07 por ciento o 1.43 centavos; y el tipo de cambio ronda en 18.40 pesos por dólar, según datos de Bloomberg.

“El tipo de cambio USD/MXN presenta una corrección bajista después de haber sido impulsado al alza por el poco volumen ante el feriado en México, mientras aumenta la cautela entre los inversores y se modera el apetito por el riesgo. Durante la semana, los operadores centrarán su atención en el reporte local del PIB del 3T-25, para confirmar el estado de la economía”, apuntó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

¿Cómo cotiza el dólar HOY?

Por su parte, el dólar se vende en ventanillas bancarias en 18.87 pesos por billete verdee, de acuerdo con los datos reportados por Banamex.

Por su parte, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas de economías desarrolladas, reporta una baja de 0.07 por ciento, en los 98.91 enteros. De igual manera el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cede 0.01 por ciento en las mil 212.54 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del Mbono a 10 años, en México, se coloca en una tasa de 8.76 por ciento, mientras que, en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años alcanza un nivel de 3.97 por ciento.

En tanto, las divisas más apreciadas son, el peso colombiano con 0.33 por ciento,el rublo ruso con 0.32 por ciento, el dólar canadiense con 0.32 por ciento, el dólar neozelandés con 0.27 por ciento, y el dólar australiano con 0.25 por ciento.