Wall Street opera mixto mientras espera la decisión de la Fed: S&P 500 y Nasdaq suben, pero Dow Jones cae

Los mercados de renta variable alrededor del mundo operan con movimientos mixtos, al tiempo que los inversionistas se preparan para conocer la decisión de política monetaria por parte de la Fed esta semana.

En Wall Street, el Dow Jones registra una baja de 0.27 por ciento, en los 47 mil 824.02 enteros, mientras que los incrementos son de 0.35 por ciento, para el Nasdaq que ronda en las 23 mil 660.74 unidades, seguido por el S&P 500 con 0.02 por ciento más, con 6 mil 868.72 puntos.

“Mercados accionarios con pocos cambios, pero con sesgo positivo, rendimientos de bonos gubernamentales al alza y dólar mixto. Cautela entre los inversionistas a la espera de la decisión de la Fed. En otras latitudes, China aseguró que mantendrá una política fiscal proactiva y política monetaria

‘ligeramente acomodaticia’”, destacan analistas de Grupo financiero Banorte.

¿Cómo opera la Bolsa Mexicana de Valores y los mercados en Europa HOY 8 de diciembre?

Las negociaciones en México ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con un descenso de 0.05 por ciento, colocándose en los 63 mil 344.70 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, FTSE-BIVA, se reporta una baja de 0.41 por ciento, al ubicarse en los mil 253.77 puntos.

Por su parte, del lado de Europa las bajas son de 0.22 por ciento, para el FTSE 100 de Londres, en los 9 mil 645.55 puntos, al igual que el CAC 40 de Francia, con 0.18 por ciento menos, se ubica en las 8 mil 99.09 enteros, mientras que las ganancias son de 0.32 por ciento, para el DAX en Alemania con 24 mil 115.54 enteros, así como el IBEX 35 de España que sube 0.10 por ciento hacia las 16 mil 706.68 unidades.

Así cotizan los precios del petróleo HOY 8 de diciembre

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones negativas de 1.13 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 59.40 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent cede 1.19 por ciento, en un nivel de 62.99 billetes verdes el barril.