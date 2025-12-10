Wall Street abre mixto antes de que la Fed informe sobre sus tasas de interés: ¿Cómo opera HOY?

Wall Street reporta cambios mixtos, con el mercado a la espera de la decisión de la Reserva Federal en esta sesión, así como los comentarios de su presidente Jerome Powell.

Hasta el momento, el Dow Jones sube 0.30 por ciento a 47 mil 693.47 enteros, le sigue el S&P 500 con 0.03 por ciento más, en los 6 mil 841.29 puntos, y el Nasdaq con 0.21 por ciento menos, ronda en las 23 mil 530.69 unidades.

“La Fed está dividida sobre cómo proceder en los reportes de tasas en 2026, dado el delicado equilibrio entre la debilidad del mercado laboral y la inflación aún elevada. También existe incertidumbre sobre el nuevo presidente de la Fed, lo que podría agravar la reticencia del banco central a realizar cambios importantes en las tasas en los meses previos al final del mandato del presidente Powell”, dijo a Bloomberg Chris Brigati, director de inversiones de SWBC.

En tanto, del lado de Europa el FTSE 100 de Londres es el único que sube 0.17 por ciento, hacia las 9 mil 659.26 unidades, mientras que los descensos son de 0.50 por ciento para el FTSE MIB de Italia con 43 mil 367.61 puntos, seguido por el CAC 40 de Francia con 0.43 por ciento menos, en los 8 mil 17.38 enteros.

A nivel local, el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, suma 0.11 por ciento, en los 63 mil 769.45 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el aumento es de 0.07 por ciento con mil 264.19 unidades.

En el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate (WTI) cae 0.67 por ciento y se ubica en los 57.86 dólares por barril y el referencial Brent que resta 0.66 por ciento se coloca en los 61.54 billetes verdes por unidad.