Wall Street abre en números rojos mientras espera el último anuncio del año de la Fed

Las negociaciones de renta variable en Estados Unidos comienzan la jornada principalmente con números rojos como parte de la cautela que adoptan los inversionistas, quienes se preparan para conocer la guía prospectiva y los comentarios de Jerome Powell mañana, luego de su último anuncio de política monetaria.

El S&P 500 lidera las pérdidas con 0.35 por ciento, en los 6 mil 846.51 enteros, seguido por el Nasdaq, que cede 0.34 por ciento, con 23 mil 455.79 puntos, mientras que el Dow Jones sube 0.18 por ciento, hacia las 47 mil 834.05 unidades.

“No es exagerado decir que el recorte de tipos es, en realidad, lo menos importante de esta reunión. Al mercado le importa mucho más que la Fed indique que seguirá recortando los tipos y que no indique una pausa en el ciclo de recortes de tipos”, dijo a Bloomberg el fundador de The Sevens Report.

¿Cómo cotizan los mercados en México y Europa hoy 9 de diciembre?

Del lado de Europa el único descenso lo registra el CAC 40 de Francia con 0.56 por ciento, en los 8 mil 62.57 enteros, mientras que las ganancias son conducidas por el DAX en Alemania con 0.27 por ciento, en las 24 mil 112.02 unidades, el IBEX 35 de España sube 0.07 por ciento, con 16 mil 723.50 puntos, seguido por el FTSE 100 de Londres que ronda en las 9 mil 648.61 unidades, con 0.04 por ciento.

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con un descenso de 0.09 por ciento, colocándose en los 63 mil 472.44 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, FTSE-BIVA, se reporta un avance de 0.05 por ciento, al ubicarse en los mil 259.56 puntos.

Así cotizan los precios del petróleo hoy 9 de diciembre de 2025

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones negativas de 0.24 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 58.74 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent cede 0.18 por ciento, en un nivel de 62.37 billetes verdes el barril.