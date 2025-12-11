Fabiola Campomanes, eliminada 8 de ‘La Granja VIP’, estuvo al límite en el reality: ‘Sabía que no aguantaría’

Fabiola Campomanes, eliminada 8 de La Granja VIP, reveló detalles acerca de cómo se sintió dentro del reality show que es criticado por diferentes polémicas relacionadas con la violencia verbal.

El programa de TV es un constante protagonista en escándalos, siendo uno de los más recientes cuando el conductor Adal Ramones silenció a Kim Shantal tras denunciar públicamente acoso de Eleazar Gómez.

En este contexto, Fabiola Campomanes, compartió como participar en la temporada 2025 de La Granja VIP, la llevó al límite e incluso pensó “que no aguantaría”.

Fabiola Campomanes fue la eliminada 8 de 'La Granja VIP'. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Fabiola Campomanes tras su salida de ‘La Granja VIP’?

Fabiola Campomanes fue eliminada de La Granja VIP el pasado domingo 7 de diciembre de 2025 y tras su salida agradeció la experiencia en el reality show.

“Todos deben luchar, los quiero a todos (...) Eleazar es una persona que me llevó por tantas emociones, participar en esto es una gran experiencia, me enseñó a aceptar a la gente, cómo es y agarrarles cariño, yo ya no quería estar ahí, pero luego me chocaban todos y hasta les agarré cariño”.

Sin embargo, en una entrevista reciente con Radio Fórmula, reveló más detalles acerca de cómo fue su participación en el programa de TV.

“Para mí fue más de lo que buscaba avanzar, no fue para un ‘no llegué a la semifinal de La Granja VIP o a la final’ (...) pasé momentos duros, acá no, ni mi sentido del humor me salvó, pensé que no iba a aguantar”.

De acuerdo con Fabiola Campomanes, uno de los principales problemas de la competencia es mezclar a 17 personalidades distintas, lo cual desataba un conflicto “obvio”.

“Hasta con una pareja, la cual eliges, tienes problemas, imagínate ahora con todas estas personas que no conoces, con educaciones diferentes, eso pone a prueba todo, tu educación, valores como la empatía, tolerancia”.

La participante de La Granja VIP ingresó al reality show para buscar nuevas experiencias para su trayectoria profesional, pero a los pocos días se arrepintió y ya buscaba su salida e incluso pensó en abandonar como lo hizo Lolita Cortés.

“Quería participar porque me encantan los retos, buscaba hacer cosas fuera de lo común en mi carrera, me gusta, pero el experimento social fue muy rudo, trajo aprendizajes, eso sí, pero no más, estuvo muy fuerte, sentí un alivio cuando salí de ahí“.

¿Cómo fue la salida de Fabiola Campomanes de ‘La Granja VIP’?

Fabiola Campomanes fue nominada por Lis Vega, eliminada 7 de La Granja VIP, gracias al beneficio de El Legado, esto por un acuerdo que ellas dos tuvieron dentro del programa de TV.

Durante la semana se añadieron nominados a la lista y finalmente Kim Shantal consiguió La Salvación y La Traición, para quitar a Alfredo Adame y completar el listado de la siguiente manera:

Fabiola Campomanes (El Legado)

(El Legado) César Doroteo ‘Teo’ (perdedor de El Duelo)

(perdedor de El Duelo) Sergio Mayer Mori (afectado en La Traición)

(afectado en La Traición) La Bea (afectada en la doble Traición)

Finalmente, fue la exparticipante de Big Brother la que menos votos del público obtuvo y quedó expulsada.