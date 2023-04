Muere Moonbin, cantante k-pop de la agrupación ASTRO, a los 25 años

Este 19 de abril, se reportó la muerte del cantante surcoreano Moonbin, de 25 años, quien formaba parte de la agrupación de k-pop llamada ASTRO. Fue a través de un comunicado escrito originalmente en coreano, y difundido en sus redes sociales verificadas, donde se confirmó el fallecimiento del joven cantante.

¿Qué le pasó a Moonbin?

“El miembro de ASTRO, Moonbin, dejó nuestro lado se convirtió en una estrella en el cielo”, explica el mensaje. Asimismo, el posteo señala que tanto los miembros de la banda como el staff lamentaron el deceso.

“Aunque no se puede comparar con la tristeza de las familias en duelo que lo perdieron... los miembros de ASTRO que han estado con nosotros durante mucho tiempo y nuestros compañeros artistas y ejecutivos de Fantagio sentimos una gran tristeza y dolor”, se lee.

Uno de los miembros de la banda de k-pop, aprovechó el comunicado para expresar su pésame sobre la noticia: “Estoy profundamente de luto por su muerte. Me duele el corazón aún más por dar esta repentina noticia a los fans que han apoyado a Moonbin y enviado muestras generosas de cariño”.

El comunicado puntualizó que, de acuerdo con los deseos de la familia de Moonbin, “el funeral se llevará a cabo de la manera más privada posible, con familiares, amigos y colegas de la empresa”.

La agencia YonHapNews Television fue una de los primeros en reportar la muerte del cantante. en el mensaje detallaron que el hallazgo del cuerpo del se realizó en el domicilio del artista. Hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

La agrupación de ASTRO publicó un comunicado revelando la muerte de Moonbin. (Foto: Facebook / @ASTRO 아스트로)

¿Quién era Moonbin?

Desde 2016, Moonbin formó parte de ASTRO con quienes lanzó varios de los éxitos por los que era reconocido entre sus fanáticos.

El artista nació en enero de 1998 en Corea del Sur, desde una edad muy temprana mostró interés por la industria del entretenimiento. En 2006 debutó como actor en un video musical del grupo musical TVXQ llamado ‘Ballons’.

En 2009 logró conseguir un papel estelar en la serie Boys Over Flowers. A partir de ahí, Moonbin participó en otras producciones como To Be Continued (2007) hasta que en 2016 se formó la agrupación de ASTRO.

El intérprete y cantante se mantuvo activo en las industrias musical y actoral desde entonces.

Antes de fallecer Moonbin seguía con sus labores en ASTRO y participó en series de televisión como Príncipe sirena (2020).