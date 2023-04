Lupita Infante niega que Heidy sea nieta de Pedro Infante; ‘No puedo negar mi origen’, responde

Hace unos meses se dio a conocer que Heidy Infante, nieta de Pedro Infante, fue agredida por un hombre durante una presentación. Sin embargo, Lupita, una de las hijas del legendario actor, negó parentezco con la cantante.

No obstante, Heidy ya respondió a Lupita Infante Torrentera, y aseguró que sí es nieta del actor de la época de Cine de Oro Mexicano. Incluso, mencionó que su tía siempre la ha negado.

Durante un encuentro con distintos medios de comunicación por el aniversario luctuoso de Pedro Infante, algunos medios de comunicación le preguntaron a Lupita Infante Torrentera por Heidy y la situación que vivió hace unas semanas.

Sin embargo, la heredera del cantante nacido en Sinaloa negó algún parentezco con Heidy, aunque sí condenó la agresión de la que fue víctima.

Lupita Infante Torrentera es una de las hijas de Pedro Infante. (Foto: Cuartoscuro) (Saúl López)

“No se apellida así, no la conocemos. No la conozco, pero eso fue lo de menos, fue una agresión pavorosa que no podemos recibir ninguna mujer”, señaló Lupita Infante.

Incluso, mencionó que tiene pruebas para demostrar que la joven cantante no es nada de su familia.

“No es nada mía. En su momento les enseñaré pruebas… Me he quitado muchos de encima, las cosas, solitas, por su propio peso, caen. No han investigado, vean dónde nace, cómo nace, pero no importa”, expresó.

Heidy Infante responde a declaraciones de Lupita Infante Torrentera

Tras darse a conocer las declaraciones de Lupita Infante Torrentera, Heidy dio una entrevista para el programa De Primera Mano en donde reiteró que sí es nieta de Pedro Infante y reveló que Lupita nunca se prestó a conocerla.

“Me da mucha tristeza lo que dice mi tía. No me conoce, no me ubica, porque ella nunca nos permitió acercarnos a ella (…) La familia se ha dividido”, explicó.

Heidy Infante fue agredida en el escenario en marzo. (Foto: Facebook / Heidy Infante)

De acuerdo con la cantante, su mamá, América Infante, nació de la relación que tuvo el actor de Pepe el Toro con Isabel Navarro, su abuela, quien fue secretaria en la disquera Peerless, donde este cobraba sus regalías.

“Sí está reconocida mi mamá, la reconoce y la acoge la señora María Luisa León (primera esposa de Infante)”.

“No me pueden negar usar mi apellido porque no puedo negar mi origen. Mi origen es este, es de donde yo vengo, desde niña crezco aquí… No voy a dejar de decir mi origen porque la señora diga que no soy su sobrina”, manifestó Heidy, agredida por Yian ‘N’.