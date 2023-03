Heydi Infante denuncia a su agresor y también a policías; ‘Tienen que dar la cara’

Heydi Infante, nieta de Pedro Infante, ha presentado una denuncia en contra del sujeto que la agredió mientras cantaba durante un evento en la colonia Escuadrón 201, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, así como también contra los policías que detuvieron al agresor.

La cantante se presentó junto con la agrupación La Nueva Sonora en el festejo de aniversario de un mercado de la colonia Escuadrón 201. Mientras interpretaba la canción ‘El viejo del sombrerón’, un aparente miembro del grupo le tocó primero el cuello y luego su área genital, después de que ella le dio una palmada en un glúteo.

“Ser cantante o líder de un grupo es muy difícil, nadie sabe que cada vez que subimos a un escenario nos exponemos”, comentó Heydi Infante en Facebook y compartió el video de su agresión. “El misógino me golpea de esta forma tan brutal. Créanme, en mi vida había tenido una experiencia como esta”.

Heydi Infante denuncia a agresor y a policías

La cantante ha presentado una denuncia por abuso sexual en contra de su agresor, a quien asegura que nunca había visto y que ahora identifica como Yian López Semanat, quien no forma parte de la agrupación Heydi Infante y La Nueva Sonora.

“Se subió este tipo que ahora sé que se llama Yian López Semanat, de origen cubano, a querer cantar una canción sin invitación alguna. Se puso a cantar y empezó a hacerme señas de toqueteo al principio de la canción, después se me acerca más y le digo: ‘No, usted no me toca’”, relató la cantante en el programa Ventaneando de TV Azteca.

Heydi Infante negó agarrar el glúteo de su agresor y explicó que lo que hizo fue advertirle que no la tocara. “En ese momento me agarra mi parte, me la aprieta, con la mano derecha, de una manera grotesca y me defiendo”, contó la cantante.

La nieta del ‘Ídolo de México’ comentó que su agresor estaba en estado de ebriedad o “en algún estado raro de intoxicación” y que ella está “muy lastimada” de su parte íntima, por lo que presentó una denuncia contra él y también contra los policías que lo detuvieron por presuntamente no presentarlo ante el Ministerio Público.

“Cuando yo llego al MP, el señor no está detenido, y mucho menos hay un rasgo de que él apareciera ahí”, comentó al programa Chismorreo del Canal 6 de Multimedios.

▶️ En exclusiva para Chismorreo, Heidy Infante brindó más detalles sobre la presentación en donde fue agredida por un hombre en pleno escenario.



Parte 2



📺 Los detalles en el #Chismorreo pic.twitter.com/kike0HxDTq — @telediario (@telediario) March 6, 2023

“Aquí tengo mi acta y voy a seguir hasta que lo metan a la cárcel. Yo no busco dinero, pero los patrulleros si me tienen que dar la cara y me tienen que decir los policías donde dejaron a ese ser que yo pedí que lo remitieran”, manifestó también en Ventaneando.

Infante insistió en que los policías no remitieron a su agresor ante las autoridades correspondientes, pero tiene varias pruebas tanto de la agresión de la que ella fue víctima como del momento en que el sujeto fue subido a una patrulla.

“Los patrulleros lo sacan, lo dejan libre. Ya levanté mi acta ante Seguridad Pública. Jamás (se lo llevaron a la delegación) viendo la agresión y estando los video en todos los lugares”, explicó Heidy al programa De primera mano, de Imagen Televisión.

#HeydiInfante, nieta de #PedroInfante habla sobre tocamiento y golpiza que sufrió durante show en la alcaldía Iztapalapa@deprimeramano👌: https://t.co/rbdqEEWorg pic.twitter.com/N8ISfOz3vF — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) March 7, 2023

El video de la agresión fue comentado en redes sociales por la cuenta oficial de la Fiscalía de la Ciudad de México, que le pidió que pusiera en contacto para atender la situación.

Tania Aguilar, representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante que el área de Asuntos Internos ya abrió una carpeta de investigación en contra de los policías y que por el momento están suspendidos de sus labores.

¿Quién es Heidy Infante?

La madre de Heidy es América Infante, hija del cantante Pedro Infante e Isabel Navarro, sin embargo, el actor solo reconoció a cinco biológicos: Guadalupe Infante, Graciela Margarita, Pedro y Guadalupe Torrentera e Irma Infante, además de Dora Luisa, la sobrina que adoptó.

Heidy tiene 44 años y es originaria de la Ciudad de México, ha sido principalmente cantante profesional de cumbia, actualmente se presenta en diversos eventos y cantinas con el grupo Heidy Infante y la Nueva Sonora.

En 2020, Heidy participó en el reality show La Voz México, programa transmitido en TV Azteca, en la temporada en que participaron Belinda, María José, Ricardo Montaner y Christian Nodal; sin embargo, no fue elegida por los coach.

Además, ha incursionado en cine, radio, doblaje, televisión y teatro, ha sido corista de Lupita D’Alessio, José José, Lucero, Manuel Mijares y Ricardo Arjona.