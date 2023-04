Caso Heidy Infante: Detienen a Yian ‘N’, presunto agresor de la cantante

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este viernes 31 de marzo que fue detenido Yian “N”, presunto agresor de la cantante Heidy Infante.

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía capitalina detalló que el presunto agresor fue capturado en el Estado de México por el delito de abuso sexual en contra de la también nieta de Pedro Infante.

“En seguimiento a una denuncia presentada en esta #FiscaliaCDMX, por el delito de abuso sexual en agravio de una cantante, agentes de la @PDI_FGJCDMX aprehendieron a Yian “N” en el Estado de México, por su probable participación en los hechos”, señaló.

A principios de marzo, Heidy Infante presentó una denuncia por agresión sexual contra un ciudadano cubano, quien subió al escenario durante su presentación con la agrupación La Nueva Sonora y, en frente del público, comenzó a golpearla.

Todo ocurrió cuando interpretaba la canción ‘El viejo del sombrerón’, el pasado sábado 4 marzo, en un show en el Mercado Escuadrón 201, de la alcaldía Iztapalapa.

Infante argumentó que se defendió luego de que el hombre apretara su zona íntima y cuestionó a los policías que soltaron a su atacante y no lo llevaron al Ministerio Público.

¿Qué lesiones sufrió Heidy Infante?

La cantante aseguró que fue víctima de “violencia extrema” por parte de esta persona. “Los golpes que traigo y las mordidas que traigo no se valen”, dijo para Sale el Sol. Detrás de su brazo se puede ver la marca de la mordida.

Además, aseguró que le reventó el oído y la lesionó del cuello, razón por la que porta el collarín. “Me arrancó mechones de cabello (…) Me golpeó como si fuera yo un hombre. Yo no sé cómo aguanté tremenda golpiza”, agregó.

Infante también contó que fue amenazada. “Me dijo: ‘esta me la vas a pagar’ y por eso también estoy alzando la voz, para que me escuchen. Yo lo único que quiero es justicia para mi persona y para todas las mujeres y mi hermana que fue azotada también”.