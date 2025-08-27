¿Y la boda con Taylor? Travis Kelce ficha... pero con American Eagle tras polémica con Sydney Sweeney

Fichan a Travis Kelce, pero para vender jeans de American Eagle luego de polémica con Sydney Sweeney. (Bloomberg)

A raíz del rumor en torno a Sydney Sweeney y American Eagle Outfitters, la empresa fichó a Travis Kelce como su nuevo rostro.

AE x Tru Kolors, la marca de Kelce, lanzó una colaboración con el fabricante de jeans que incluye camisetas y sudaderas con la etiqueta de la estrella de los Kansas City Chiefs, así como pantalones deportivos y de vestir.

Las acciones de American Eagle subieron hasta un 6.1 por ciento en la jornada bursátil de Nueva York el miércoles. La acción acumulaba una caída del 27 por ciento en lo que va del año hasta el cierre del martes, mientras que el índice S&P Small Cap 600 registró un aumento del 1.9 por ciento en el mismo periodo.

Anuncio de compromiso con Taylor Swift y campaña publicitaria

El lanzamiento llegó justo después del exitoso compromiso de Kelce con la sensación del pop y multimillonaria Taylor Swift.

American Eagle fue duramente criticada este verano al lanzar su campaña “jeans geniales” con la actriz Sydney Sweeney. Algunos señalaron referencias a la eugenesia en el anuncio.

El presidente Donald Trump intervino y calificó las iniciativas de marketing como “el anuncio más atractivo del momento” en una publicación en Truth Social. La cadena recurre a campañas y colaboraciones para impulsar las ventas, que registraron caídas interanuales durante los últimos tres trimestres.

La colaboración permaneció en desarrollo por más de un año, según informó American Eagle en un comunicado. El marketing de la colección incluye a otros atletas, como el mariscal de campo Drew Allar, la gimnasta Suni Lee y el jugador de baloncesto universitario Azzi Fudd.

Está previsto que el minorista informe sus ganancias del segundo trimestre la próxima semana.

¿Por qué surgió la polémica entre American Eagle y Sydney Sweeney?

La campaña publicitaria de American Eagle protagonizada por Sydney Sweeney incluyó un eslogan con doble lectura en inglés: “Sydney Sweeney has great jeans”, combinado con frases como: “Los genes se transmiten de padres a hijos… Mis jeans son azules”, lo cual fue interpretado por muchos como una alusión eugenésica.

Varias voces en redes acusaron que el anuncio fomentaba estereotipos de belleza vinculados con la blancura —por la imagen de Sweeney como blanca, rubia y de ojos azules— evocando connotaciones racistas y hasta vinculaciones con propaganda nazi.

American Eagle negó enfáticamente que existiese un doble sentido de naturaleza ideológica. En sus redes sociales, la marca insistió en que la campaña “siempre fue solo sobre los jeans”, y que celebra cómo cada persona lleva sus jeans “con confianza, a su manera”.