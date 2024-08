Marco Verde habla de su futuro tras medalla en París 2024: ‘Sinaloa no es ‘El Chapo’, también es deporte’

Marco Verde se llevó la medalla de plata en boxeo olímpico en París 2024, la cual se sintió como gloria para el medallero de México en los Juegos Olímpicos. El pugilista sinaloense volvió de su travesía francesa y aterrizó entre aplausos y gritos de apoyo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Verde (Mazatlan, 22 años) peleó en la categoría de 71 kilos contra el uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev, quien se impuso por decisión unánime con un escaso margen de puntos (29-28). Fue un rival peligroso, campeón del Mundo en su categoría y bicampeón de su país.

Marco Verde habla de su medalla en París 2024

“Agradezco a todos los que me acompañaron pelea a pelea. El recibimiento que me han dado me da mucha satisfacción”, comentó Marco Verde, “no pude ganar la medalla de oro, me quedé con esa espinita de no poder conseguirla, pero aun así hice todo por ganarla como ustedes se dieron cuenta. Lo di todo”.

Marco Verde ganó la medalla de plata en París 2024. (AFP)

El joven boxeador ofreció una de las finales más esperadas para México en los Juegos Olímpicos y afirmó que se siente satisfecho con su participación en París 2024: “Que vean que no nada más todo es violencia cuando escuchan Sinaloa”.

Durante una breve conferencia de prensa en el AICM, el atleta mencionó: “Me ha tocado en otros países cuando me preguntan de dónde soy y digo que de Sinaloa, lo único que me dicen es ‘El Chapo’, así conocen Sinaloa... Que vean que también el deporte, y no nada más yo, bastantes deportistas han tenido muchos logros. Que vean que también el deporte sobresale en Sinaloa”.

También reiteró que es falso que su familia vendió su vehículo para pagar sus gastos de París 2024, versión por la cual Mazda le ofreció un carro de regalo: “Ni carro tenemos, todo el tiempo mi papá y yo nos hemos movido en moto toda la vida... Creo que de todos modos Mazda me va a dar un carro, gracias por eso”.

Marco Alonso Verde, boxeador mexicano y ganador de la medalla de plata en las Olimpiadas de París 2024, ofreció conferencia de prensa para compartir con los medios de comunicación su experiencia en la justa deportiva internacional. Lo acompañan su entrenador Radamés Hernández, y su madre Fabiola Álvarez. (Foto: Cuartoscuro). (Mario Jasso)

¿Qué sigue para Marco Verde después de París 2024?

De acuerdo con el pugilista, por ahora busca un tiempo para el descanso y continuar con sus estudios: “Cambió todo después de este logro. Ahorita lo que quiero es descansar, tengo una pequeña lesión en la mano, recuperarme bien y volver a entrenar. Seguir estudiando y lo que venga acomodarme bien, porque los tiempos los tengo muy justos”.

Sobre su participación en los Juegos Olímpicos de 2028, Marco no está seguro: “Aún no sé. Es algo que tengo que pensar todavía. Ahorita estoy estudiando. Creo que también debo darle un tiempo a la universidad, descansar un poco del box; pero igual mantenerme activo y pensar bien las cosas”.

De acuerdo con ESPN, Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, comentó que considera que Verde tiene muchas facultades para el boxeo profesional: “Si él decide subir al profesional, que entienda que inicia un nuevo capítulo de su vida, al ser medallista llega con los ojos del mundo arriba de él y eso puede generar mucha presión”.

Marco Verde se va contento de la final de boxeo olímpico en París 2024 porque ganó la medalla de plata. (EFE)

Asimismo, Sulaiman agregó que para él es mejor no apresurarse: “A los medallistas, normalmente los apresuran demasiado; les empiezan a pagar muy bien desde el principio y les exigen y no hacen el ciclo natural de un boxeador, que es ir peleando con rivales del mismo nivel, ir creciendo y agarrando experiencia poco a poco”.

‘El Green’, como también se le conoce a Marco, no sabe todavía si se irá al boxeo profesional: “(Sulaiman) me llamó por teléfono cuando estaba en Francia. No me dijo esas palabras, la verdad; lo que sí es que me felicitó y que para cualquier cosa ahí estaba él”.

Con información de EFE.