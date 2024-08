AMLO culpa a ‘pandilla de rufianes’ por resultado de México en París 2024: ‘A todos se les ha dado apoyo’

AMLO habló de los resultados de los atletas mexicanos en París 2024, los cuales no alcanzaron la meta de nueve medallas. (Fotos: Especial / Cuartoscuro.com / AFP / AP / EFE).

“México tiene mucho potencial, ayudaron mucho”, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el resultado de la delegación mexicana en París 2024, donde compitieron 109 atletas y no se alcanzó la meta de 9 medallas.

México obtuvo el lugar 65 en el medallero de París 2024, con cinco medallas y participaciones memorables que no obtuvieron presea, como el regreso histórico del equipo mexicano de natación artística a los Juegos Olímpicos, tras casi tres décadas de ausencia y en medio del conflicto por la suspensión de becas a deportistas acuáticos.

Durante la conferencia matutina de este 13 de agosto, el mandatario anunció que prepara una ceremonia para recibir a los atletas; además, expresó que pese su potencial no se logró una mejor cifra porque se venía de un periodo “decadente”:

“Venimos de un período decadente de 36 años, imagínense, un país en donde un grupo, una pandilla de rufianes, se dedica nada más a saquear y se abandona por completo al pueblo”, dijo el mandatario en referencia al apoyo al deporte en gobiernos anteriores.

Ana Gabriela Guevara comentó: "Veo un balance muy positivo, se lograron importantes resultados" en París 2024. (Foto: X @Conade/AP/Cuartoscuro)

¿Qué opina AMLO de la Conade?

“¿Qué medalla le da al desempeño de la Conade?”, preguntaron al presidente esta mañana, ante lo cual se mostró evasivo: “Igual. ¿Cuántas se obtuvieron de plata? Dos, tres”.

“¿Qué medalla: bronce, plata u oro al desempeño de la Conade?”, reiteraron; “Pues ahí están el resultado, en política también cuentan los resultados, tres de plata y dos de bronce”, respondió.

“Se está levantando el país y se ha avanzado mucho, hay muchos récords, muchas medallas, en las olimpiadas del desempeño de los gobiernos y los pueblos del mundo, tenemos medalla en desempleo, tenemos medalla en remesas, tenemos medalla en fortaleza del peso, tenemos medalla en aumento del salario, tenemos medalla en reservas del banco de México, tenemos medalla en inversión extranjera, tenemos medalla en combate a la pobreza, nos faltan más medallas pero ya se van a conseguir”, dijo López Obrador.

Osmar Olvera sigue firme en su objetivo: ganar oro en clavados y ya piensa en los siguientes Juegos Olímpicos. (Fotos: EFE).

¿Qué pasó con la Conade y los deportistas?

La actual administración Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha sido señalada por presuntos casos mal uso de recursos y criticada por el retiro de recursos a algunos deportistas debido al conflicto interno entre la Federación Mexicana de Natación (FMN) y World Aquatics (WA), por lo cual atletas han interpuesto amparos para recuperar el apoyo económico.

No todos los deportes han sido castigados por la Conade del mismo modo, por ejemplo, Marco Verde, boxeador ganador de plata en París 2024, expresó que él no ha tenido conflictos con la Conade.

López Obrador añadió que está orgulloso del desempeño de los deportistas mexicanos en París 2024, pese a los cuestionamientos por la falta de apoyo gubernamental, y reconoció su esfuerzo, disciplina y, sobre todo, el acompañamiento que les dieron sus familias y entrenadores:

“A todos se les ha entregado apoyo y lo vamos a seguir haciendo, que no se olvide. Desde luego, hay cuestionamientos, esto es normal en una sociedad auténticamente democrática, no puede haber pensamiento único, no se puede protestar con los dientes apretados, se tiene que garantizar el derecho a disentir”.

A su parecer, los conservadores “no han entendido, se resisten a comprender que han habido reacomodos” en la “sociedad, que ya cambió la mentalidad del pueblo”: “Y, se los adelanto, porque ni siquiera les pasa por la cabeza, es que ya se empoderó el pueblo”.

El equipo de nado sincronizado estuvo en conflicto con Ana Guevara, quien les dijo que por ella "vendieran calzones". (Foto: Cortesía COM).

¿Cómo le fue a México en París 2024?

México consiguió cinco medallas en total:

Con ese resultado superó el resultado de Tokio 2020, cuando se ganaron solo 4, pero se quedó debajo de la meta de igualar las ocho conseguidas en Londres 2012 y más lejos de las 9 preseas de México 1968.

Aunado a ello, 19 mexicanos quedaron entre los ocho mejores del mundo en diferentes pruebas.

Prisca Awiti Alcaraz nació en Londres, de madre mexicana y padre keniano, pero México lo es todo para ella y ganó plata para su país. (Fotos: Instagram @priscaalcaraz1 / Conade).

¿Cuánto dinero se le da a los medallistas de París 2024?

La administración de AMLO se ha comprometido a entregar premios económicos a los medallistas de plata y bronce:

Plata: dos millones de pesos.

Bronce: un millón de pesos.

Con información de EFE.