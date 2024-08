¿Qué sabemos del nuevo equipo en LCDLF que va contra Mariana Echeverría y Gala Montes?

¿Nuevo orden en La Casa de los Famosos México? Al parecer, algunos habitantes del reality show ya no están de acuerdo con el liderazgo actual existente entre los concursantes del programa de televisión.

La mente detrás de este plan es Sabine Moussier, quien primero le contó la estrategia a Adrián Marcelo y a Gomita, con el objetivo principal de eliminar a Mariana Echeverría y Gala Montes.

Sabine Moussier, después de la pelea con Gomita, quiere unirla al nuevo equipo en LCDLF 2024 (Foto: Facebook La Casa de los Famosos México).

¿Cuál es el plan de Sabine Moussier en ‘La Casa de los Famosos México’?

Sabine Moussier platicó con algunos habitantes, entre ellos el influencer que agredió a Gala Montes en el pasado, para dar la lista de personas en quienes está interesada para el nuevo ‘team’.

“Quiero un cambio, necesitamos de varios, estás tú contemplado (Adrián Marcelo), Ricardo, Karime, Gomita (...) Agus, Arath de la Torre y Mario Bezares”, declaró la antagonista de El privilegio de amar.

La actriz de telenovelas mexicanas tiene la meta de expulsar a quienes ella considera ‘basurita’ porque quiere generar mejor contenido al unir cuarto Tierra con cuarto Mar.

“Nos debemos enfocar para eliminar lo que no sirve, es ‘basurita’ no aporta, no dan nada, el punto es generar contenido inteligente, real. Esto es unir a tierra y mar ya, no necesitamos arpías, mentirosas (...) fuera Gala Montes, Mariana, Briggitte Bozzo y Sian” contó este viernes en La Casa de los Famosos México.

Adrián Marcelo está incluido en el plan de Sabine en LCDLF 2024'. (Foto: Instagram @adrianmarcelo10/X @LaCasaFamososMx)

“Debemos estar unidos, no con los chismecitos de ir y venir, un poder real, no tonterías, nadie sabe nada, ustedes son los primeros”, dijo la famosa ante Agus Fernández y Adrián Marcelo.

Sabine Moussier pidió no decir nada por qué si alguno se entera, entonces ella sería la siguiente eliminada por una supuesta traición.

Por el momento, ‘Mayito’ y el conductor del programa Hoy no conocen del plan de la actriz, pero ella espera el momento para contárselos.

Sabine Moussier quiere a Arath de la Torre en LCDLF 2024,. (Foto: Cuartoscuro).

Sian asegura estar ‘aterrado’ de convivir con Mario Bezares

Sian Chiong contó ante las cámaras de La Casa de los Famosos México que vive aterrado de convivir con Mario Bezares en el reality show.

El momento fue rescatado en redes sociales donde se compartió el video en el cual aparece Sian haciendo referencia a las acusaciones hacia ‘Mayito’ en el caso Paco Stanley.

“Quiero que te vayas y está relacionado con una conversación pasada donde te expuse como una persona violenta y a raíz de eso hiciste un chiste sarcástico al decirme aterrado y puede que si lo esté de que un señor vaya al baño y me ponga en la placa”, contó Chiong a Mariana Echeverría.

Sian Chiong quiere eliminar a Mario Bezares de LCDLF. (Foto: Cuartoscuro).

¿Quiénes quedan en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024?

En la cuarta semana de La Casa de los Famosos México, los eliminados hasta el momento son tres, Paola Durante, Shanik Berman y ‘Potro’, eso deja a 12 habitantes restantes en el reality show y son los siguientes.