Sabine Moussier ya eligió: ¿Quién fue salvado de la eliminación en ‘La Casa de los Famosos’ el 16 de agosto?

Sabine Moussier, quien está planeando una nueva alianza en La Casa de los Famosos, finalmente reveló a cuál de sus compañeros decidió salvar de la eliminación, permitiéndole quedarse en el reality show una semana más.

La villana de telenovelas, quien se convirtió en líder de La Casa de los Famosos esta semana, ganó el “poder de salvación” en una prueba que se realizó el jueves, tras enfrentarse a todos los integrantes.

¿Quién se salvó de la eliminación este viernes?

Debido a que esta semana fueron nominadas dos concursantes del cuarto Tierra: Mariana Echeverría y Araceli Ordaz, conocida como Gomita, los integrantes de este equipo planearon una estrategia para evitar que ellas salieran.

Días antes, la conductora le dio a entender a la actriz de 58 años que lo mejor era que ella se quedara nominada y que Sabine usara su “poder de salvación” para librar a Gomita de la eliminación.

¡Sabine SALVÓ a Gomita! Mariana, Arath, Briggitte y Mario en RIESGO de ELIMINACIÓN | La Casa de los Famosos México "Tierra necesita alegría y mucho corazón": Sabine moussier deja en claro su postura y lealtad al Cuarto Tierra y decide salvar a Gomita Oficial. 😲 📺 #LaCasaDeLosFamososMX Disponible en VIX 24/7 Publicado por La Casa de los Famosos México en Viernes, 16 de agosto de 2024

“Yo insisto, hablé con Gomis, yo me voy. Yo ya lo hablé con ella, sálvenla. Voy a regresar”, comentó Mariana luego de que se reveló que ella fue nominada, ya que confía en que los televidentes evitarán su salida del reality show.

Esto fue lo que sucedió durante la noche de este viernes, ya que Moussier finalmente reveló que su decisión fue salvar a Araceli Ordaz: “Estamos en tiempos de mucho cambio (...) se necesita corazón, se necesita alegría en Tierra. Voy a salvar a Gomita”, dijo la actriz.

¿Qué concursantes fueron nominados en ‘La Casa de los Famosos’?

Con la decisión de Sabine Moussier, cuatro de los integrantes de La Casa de los Famosos México han quedado en riesgo de salir del reality show durante la gala de eliminación que se llevará a cabo este domingo 18 de agosto.

La salvación de los concursantes dependerá de los votos que los televidentes emitan durante las galas; por ahora el futuro de Mariana Echeverría podría ser incierto, ya que tras la fiesta del viernes, los internautas han pedido que ella sea eliminada.

Planean nueva alianza en ‘LCDLF’, ¿quiénes están incluidos?

Previo a que Sabine Moussier diera a conocer a cuál de sus compañeros decidió salvar, la actriz dejó ver que tiene planeado crear un nuevo equipo en el que se fusionen algunos integrantes de los cuartos Tierra y Mar.

Sabine Moussier propuso la creación de un nuevo equipo en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: EFE/Facebook La Casa de los Famosos México)

La intérprete en El privilegio de amar indicó que en la alianza tiene contemplados a famosos como:

Adrián Marcelo

Ricardo Peralta

Karime Pindter

Gomita

Agustín Fernández

Arath de la Torre

Mario Bezares

“Nos debemos enfocar para eliminar lo que no sirve, lo que es ‘basurita’ no aporta, no dan nada, el punto es generar contenido inteligente, real”, dijo Sabine, quien aseguró que ya no necesitan tener cerca a “arpías” y personas “mentirosas”, por lo que salvar a Gomita también va de la mano con esta estrategia.

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos México’?

Si uno de tus concursantes favoritos se encuentra en riesgo de ser nominado todavía puedes votar por él o ella este domingo, ya que las votaciones se abren a las 8:00 de la noche en la pre-gala y se cierran a las 22:00 horas, previo a que se dé a conocer quién fue eliminado de La Casa de los Famosos.

Para votar debes seguir estos pasos:

Cuatro de los integrantes de 'La Casa de los Famosos' están en riesgo de salir, por lo que los votos de los televidentes son clave para su permanencia en el reality show. (Foto: Especial El Financiero)