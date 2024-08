‘Love Is Blind México’: ¿Qué pasa con el otro polémico reality señalado por violencia de género?

No todo en el entretenimiento de nuestro país es La Casa de los Famosos México, en cambio, existen otros realities shows rodeados por la polémica relacionada con la violencia y ese es el caso del programa de televisión Love is blind.

Desde conflictos y agresiones entre los participantes hasta escándalos sexuales es lo que aparece en las pantallas de este proyecto de la pantalla chica, el cual se suma a los disponibles para este verano como La Academia o el producido por Rosa María Noguerón.

'Love is Blind' es un reality show de citas y bodas entre desconocidos. (Foto: Instagram @loveisblindmx)

¿De qué trata ‘Love is Blind México’?

Love is blind México estrenó su primera temporada con diversos participantes que ingresan con la esperanza de encontrar a una pareja para comprometerse.

De acuerdo con la sinopsis oficial compartida por el programa de televisión, la premisa del reality show conducido por Omar Chaparro es la siguiente.

“Un grupo de solteros y solteras se reunirán con un único y romántico objetivo: amar y ser amados por cómo son y no por su apariencia física. ¡En la primera fase no podrán verse en ningún momento. Separados por una pared, lo único a lo que tendrán acceso es a sus voces y sus verdaderos sentimientos”, se lee en la página oficial.

Una vez decididos se deben preguntar sus inquietudes para tratar de identificar si la persona del otro lado es la ‘correcta’ para comprometerse y si es exitoso el resultado, entonces comienza el capítulo donde los sigue una cámara 24/7, como en La Casa de los Famosos México.

Omar Chaparro es uno de los conductores de 'Love is blind'. (Foto: Instagram @loveisblindmx)

‘Love is Blind México’ causa polémica por escenas violentas y con contenido sexual

En el capítulo 9 del programa de televisión apareció Willy Salomón y Francesca Oettler. Sin embargo, el joven le comentó a su nueva pareja que quizá no eran compatibles y ella enfureció.

Acto seguido comenzó a azotar la puerta, gritarle y a insultarlo. “Ya lo escuché cinco veces, me mandaste a la ver$%, eres un mitómano, vete”, dijo la mujer y Willy solo se retiró del lugar.

Karen y Fernando

Karen y Fernando, son, hasta el momento, la única pareja que sí celebró una boda y viven juntos bajo el mismo techo, sin embargo, eso no los alejó de la polémica porque apareció en la pantalla una escena íntima entre ellos catalogada como “la más fuerte de todo el reality show” por los seguidores en redes sociales.

Karen Torales compartió un TIkTok respecto al tema donde consideró ‘innecesario’ lo mostrado en el programa de TV y se sintió expuesta.

“En todos lados había cámaras, teníamos micrófonos (...) en ningún otro ‘Love is blind’ pusieron esas imágenes y sobre todo ese audio, a mi parecer era innecesario, no pensé que esto pasara, me sentí denigrada y expuesta”, declaró la participante.

Karen es una de las participantes de 'Love is blind' inmersa en la polémica. (Foto: Instagram @loveisblindmx)

Fernanda Riva Palacio y Gerardo Zapiani

Gerardo y Fernanda protagonizaron una discusión después de que Zapiani le comentara no estar enamorado de ella.

La reacción de la participante es señalarlo mientras le grita e incluso tapa la cámara para no mostrarse así ante el público de Love is blind México. “De pronto ya no quiera a alguien, eres un puñetas, eres una mierda, no te atreves a decir nada”, comentó Fer y luego lo corrió mientras aventaba objetos.

‘Gera’ subió un TikTok par hablar del tema y pidió no normalizar las agresiones en su contra. “Si esto fuera al revés, yo estaría con demandas o en la cárcel”, comentó. Ambos casos mencionados anteriormente son señalados por violencia de género.

¿Dónde ver ‘Love is Blind México’?

Love is blind México estrenó su primera temporada en México el 1 de agosto y es un proyecto perteneciente a una de las plataformas de streaming más populares.

La entrega uno del reality show consta de once episodios del programa de televisión y ya están disponibles en Netflix.