‘Al final todos los Targaryen se mueren’: HBO habla del capítulo filtrado de ‘La Casa del Dragón’

‘Valar Dahaeris’, todos los hombres deben servir, pero, ¿qué sucede cuándo te ‘traicionan’? Eso ocurrió a la productora HBO después de la filtración del próximo capítulo de La Casa del Dragón.

El octavo episodio de la precuela de Game of Thrones comenzó a difundirse el pasado 30 de julio en diferentes redes sociales en forma de pequeños clips.

Ante la filtración, la plataforma de streaming compartió un comunicado donde informó acerca de las medidas que tomarán para evitar los spoilers en los fans de la serie de televisión.

Hasta el momento van 7 episodios de la segunda temporada de 'La Casa del Dragón'. (Foto: IMDB)

¿Qué dijo HBO de la filtración del capítulo de ‘La Casa del Dragón’?

El pasado martes se publicaron partes del siguiente capítulo de La Casa del Dragón en una cuenta de TikTok (se desconoce si estaba completo y el nombre de usuario).

“Estamos al tanto de que han aparecido clips del final de temporada de House of the Dragon en las plataformas de redes sociales. Los clips se publicaron después de una publicación involuntaria por parte de un distribuidor externo internacional. HBO está monitoreando y eliminando clips de Internet de manera agresiva”, se lee en el comunicado publicado por The Hollywood Reporter este miércoles.

Esto con el objetivo del disfrute de los seguidores de la serie para poder ver el episodio en la fecha de estreno pactada en la plataforma de streaming Max, dijo la empresa de entretenimiento.

Según lo compartido por el medio citado anteriormente, el perfil que publicó parte del final de la segunda temporada de este programa de televisión ya está dada de baja.

Olivia Cooke y Ewan Mitchell en el episodio 6 de 'La Casa del Dragón'. (Foto: IMDb).

Final de la primera temporada de ‘La Casa del dragón’ también fue filtrado

The Hollywood Reporter afirmó que no es la única ocasión que HBO sufre una filtración de alguna de sus producciones.

En 2022 se difundió, antes de tiempo, el final de la primera temporada de La Casa del Dragón en distintas redes sociales, entre ellas TikTok,

En ese momento la causa fue por la distribución del episodio para colocar los subtítulos y realizar el doblaje de las diferentes regiones donde se transmite.

No es la primera vez que 'La Casa del Dragón' sufre una filtración de capítulos antes del estreno. (Foto: Instagram @houseofthedragonhbo)

¿Cuándo se estrena el próximo capítulo de ‘La Casa del Dragón’?

El capítulo 8 de La Casa del Dragón marca el final de la segunda temporada de la historia de Rhaenyra Targaryen y su disputa familiar por el trono de hierro contra su hermano Aegon.

El estreno es el domingo 4 de agosto a través de las señales de Max en punto de las 19:00 horas, tiempo central de México.