Presagia catástrofe si se aprueba reforma judicial

La aprobación de la reforma judicial generaría incertidumbre para los empresarios del sector energético, los cuales ya tienen detenidas las inversiones mientras esperan la resolución de este tema, de acuerdo con el Clúster Energético de Nuevo León (NL).

“Por lo pronto de aquí a que se autorice la reforma en todos los estados para que constitucionalmente sea válida pueden pasar dos, tres o cuatro meses y mientras toda la película está detenida, ese es el problema, la incertidumbre”, explicó César Cadena Cadena, presidente del clúster.

Por su parte, Jorge Arrambide, líder del comité del marco jurídico del clúster, proyectó una catástrofe.

“Incertidumbre, si la reforma judicial pasa el miércoles, luego pasa en la mayoría de los estados y se reforma la constitución va a haber incertidumbre”, sostuvo.

El gran tema es qué va a pasar con la reforma judicial, sí se aprueba puede venir una catástrofe y sí se aprueba se van a armar de valor y van a aprobar todo lo demás, luego van a poner en órden del día lo eléctrico y otras”.

Cadena agregó que además de la reforma, el sector también está a la espera de conocer la política que seguirá la Secretaría de Energía ya bajo el mando de Claudia Sheimbaum.

“El problema es saber cuál es la política del gobierno, no sé si irán los privados, los públicos, CFE, Pemex, necesitamos esperamos a que la Sener dicte y ahora sí ver qué va a pasar, eso va a ser inapelable”, indicó el presidente del Clúster Energético NL.

“Ese es el plan de gobierno que a mí me interesa conocer, si en transmisión se dice que necesitas 5 mil millones de dólares (mdd) todos los años, los siguientes cinco años para estar al corriente. ¿Los va a poner la CFE? Porque donde no los ponga, no va a haber crecimiento de transmisión. ¿Invito al privado, no, yo me financio?”, ´cuestionó

Recientemente, medios internacionales como El País de España destacaron que, “la posible llegada de Tesla a NL ha generado gran expectativa, pero recientes informes sugieren que el alto costo de la energía en la región podría ser un factor determinante en la decisión de la empresa de no establecerse allí”.

El medio español, indicó que “a pesar de que se han instalado proveedores de Tesla en la entidad (NL), la construcción de la planta de ensamblaje sigue en suspenso debido a la falta de acuerdos y a las condiciones económicas desfavorables”.

Sobre este punto, el magnate empresarial Elon Musk ha mencionado en varias ocasiones que factores económicos, como las altas tasas de interés y los costos operativos, son cruciales para la viabilidad de nuevos proyectos.

En este contexto, el costo elevado de la energía en NL podría estar influyendo negativamente en la decisión de Tesla, ya que la empresa busca optimizar sus costos de producción para mantener su competitividad en el mercado global.

La incertidumbre sobre la llegada de Tesla a Nuevo León subraya la importancia de abordar los desafíos energéticos en la región para atraer inversiones de gran escala y fomentar el desarrollo económico local.