Lazy Boy sobre la UFC: ‘Este deporte me alejó de muchos vicios’

Luis Ronaldo más conocido como ‘Lazy Boy’ hizo historia al conseguir una victoria en la UFC ante el estadounidense Ode Osbourne, a quien venció por decisión unánime el pasado 15 de septiembre.

Tras esta importante victoria, el mexicano ha estado en la mira de leyendas del boxeo como Julio César Chávez con quien ha bromeado sobre una presunta relación de padre e hijo.

‘Lazy Boy’ dio a conocer su nombre en la Noche Mexicana en Sphere de Las Vegas, donde compartió un discurso en el que enfatizó el tiempo que le tomó llegar al máximo nivel. En una reciente entrevista con el influencer, Roberto Martínez habló sobre las carencias que vivió de niño y la violencia que existe en Veracruz, ciudad en la que residió por un tiempo.

“Llegamos a Coatzacoalcos, Veracruz, en ese tiempo comenzaba tener la etapa más fuerte del crimen organizado. Yo vi como mis amigos se metían al cartel y yo los miraba en el periódico como amanecían en bolsas”, declaró Ronaldo en la entrevista con el influencer.

Lazy Boy Rodríguez y Julio César Chávez. (Foto: Tik tok) (TikTok)

¿Qué problemas enfrentó Ronaldo antes de ser profesional?

En la entrevista también señaló que él y su madre vivieron muchas carencias de niño, mismas que no siempre le permitieron crecer dentro del deporte profesional.

“Desde los 8 años supe que nadie me iba a venir a resolver mi vida, tuve a mi madre que fue madre y padre para mí y yo la veía aguantar humillaciones”, señaló.

Entre los problemas que relata menciona que al ser hijo único y con problemas económicos, nadie podía defenderlo.

“Nunca he sido bueno para otra cosa que no sea agarrarse a golpes. En el barrio, la vida es culera. Te ganas el respeto agarrándote a putazos”, mencionó ‘Lazy Boy’. Luis Ronaldo señaló que su vida dentro de la artes marciales fue clave para no caer en vicios.

“Así fue como conocí este bonito deporte que me alejo de muchos vicios, muchas malas amistades, para ahora poder estar aquí y poderle decir a los niños que están sufriendo lo mismo que yo, de que hay otras salidas”

Lazy Boy, el apodo del mexicano que ganó en su combate de UFC. (Foto: Instagram lazyboy.ufc)

¿Quién es ‘Lazy Boy’?

El luchador de 25 años nació a en Chiapas, pero él y su mamá se fueron a Veracruz para tener mejores oportunidades.

Fue en Veracruz donde vivió su primer acercamiento en las clases de karate y tuvo que alternar entre su trabajo y el deporte.

Fue hasta que se mudó a Ciudad de México donde encontró espacios y después de competencias regionales, el 24 de este año debutó en la categoría de peso pluma contra Denys bordar de Ucrania, a quien venció por 16-2.