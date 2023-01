Brandon Moreno, de hacer piñatas en Tijuana a primer mexicano campeón de la UFC y millonario

El peleador mexicano Brandon Moreno recuperó este fin de semana el campeonato del peso mosca del Ultimate Fighting Championship (UFC) tras vencer por nocaut técnico al brasileño Deiveson Figueiredo en el evento UFC283 disputado en Río de Janeiro, Brasil.

Final agridulce para una rivalidad histórica de cuatro batallas entre Brandon Moreno y Figuereido. La hinchazón del ojo del brasileño, tras un golpe legal del mexicano, forzó la parada médica y privó a la afición de un mejor desenlace. ‘The Assassin Baby’ mostró pundonor y vuelve a lo más alto de la UFC.

🫢 SOLO UNA COSA POR DECIR...



"VIVA MÉXICO, PERROS"🇲🇽



Así habló Brandon Moreno tras su victoria en Brasil. #UFCxFSMX pic.twitter.com/1UoxbRtkF3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 22, 2023

Figueiredo probó la pólvora de Brandon Moreno de forma clara, una contundente mano curva del mexicano dejó sentido al campeón y abrió un profundo corte bajo su ojo derecho. El mexicano amasó y trabajó al brasileño a ras de lona a la par que la hinchazón no se detenía. Figueiredo sobrevivió como pudo a la conclusión del capítulo.

El ojo del brasileño estaba totalmente cerrado y saltaban las alarmas. Tras la revisión del médico se detuvo la pelea para dar la victoria al mexicano por nocaut técnico. Figueiredo anunció tras la conclusión del pleito que subirá a la división del peso gallo y da por finalizada su millonaria rivalidad con Moreno.

¿A cuánto asciende la fortuna de Brandon Moreno?

El peleador mexicano de artes marciales mixtas tiene un capital actual de 1 millón de dólares (18.8 millones de pesos mexicanos, aproximadamente), según Celebrity Net Worth, sitio especializado en las fortunas de los famosos.

Simplemente por sus tres anteriores peleas ante el brasileño Deiveson Figueiredo, el tijuanense Brandon Moreno se embolsó poco más de un millón de dólares en tres años, según The UFC News.

Moreno vs Figueiredo 1 | 12 de diciembre 2020 | 180 mil dólares (3.3 mdp).

Moreno vs Figueiredo 2 | 12 de junio 2021 | 282 mil dólares (5.3 mdp).

Moreno vs Figueiredo 3 | 22 de enero 2022 | 642 mil dólares (12 mdp).

¿Quién es Brandon Moreno?

Brandon Moreno (7 de diciembre de 1993; Tijuana, Baja California) se crió en una familia de clase media baja mexicana que era propietaria de un negocio de piñatas.

A los 12 años de edad quiso perder algo de peso, por lo que su madre lo inscribió en el gimnasio local Entram y comenzó a entrenar artes marciales mixtas.

Aunque Moreno tenía planes de ir a la universidad y estudiar Derecho para convertirse en abogado, poco después de comenzar su entrenamiento se dio cuenta de que quería seguir una carrera en MMA. A lo largo de su adolescencia, entrenó extensamente y comenzó a competir a nivel amateur.

“Decidí pausar mis estudios para buscar algo en el deporte y en ese entonces trabajaba con mi papá en un negocio familiar de piñatas y yo les ayudaba”, contó a ESPN. “Básicamente era ‘chalán’: les ayudaba en todo lo que podía, aunque los creativos eran mis padres. Me gustaba hacer piñatas, pero lo que mejor hacía era adornar los palos para las piñatas”.

En abril de 2011, Moreno debutó profesionalmente en MMA en México. En 2014, debutó en la World Fighting Federation. Con el tiempo ganó el campeonato en la división de peso mosca. Debido a este éxito, participó en el torneo de peso mosca en la temporada 25 de The Ultimate Fighter.

Moreno debutó en UFC en octubre del 2016 con un triunfo por sumisión en el primer round contra Louis Smolka. Sin embargo, dos años después tuvo que salir tras dos derrotas y el nacimiento de su primera hija, quien nació con un problema en el estómago y tuvieron que operarla; él no tenía suficiente dinero para cubrir los gastos y pidió ayuda a sus padres.

En agosto del 2017 dio positivo por clembuterol en una prueba de drogas en competencia. Sin embargo, la USADA determinó que su dopaje fue involuntario al consumir carne contaminada en México y no fue castigado.

El peleador mexicano enfrentó por primera vez a Deiveson Figueiredo por el campeonato de peso mosca de UFC en diciembre de 2020; la pelea fue declarada empate mayoritario. La revancha fue en julio de 2021 y Moreno ganó para convertirse en el primer campeón de UFC nacido en México.

Brandon Moreno está casado desde hace una década con Shirley J. Moreno y tienen tres hijos. El peleador también participa con podcasts en la difusión de las MMA en español. Le gusta coleccionar Legos y Funko Pop.

“Me siento muy contento por lo que he hecho en este deporte, por mi país, mi familia, mis padres. Sé que puedo ser un ejemplo para los niños que quieren comenzar en este deporte. Hay muchos sacrificios, derrotas en mi vida, pero no importa, puedo ser un ejemplo. Estoy haciendo historia, pero no está completa aún”, dijo a Los Ángeles Times antes de convertirse en campeón de la UFC.

(Con información de EFE)