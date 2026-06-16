‘Si la consigo, la guardo toda la vida’: Argentinos buscan ‘desesperados’ la estampa dorada de Messi

La selección argentina compite por el bicampeonato en el Mundial 2026, mientras que en el país sudamericano buscan la codiciada estampa dorada del delantero y capitán del equipo, Lionel Messi.

Argentina enfrenta a Argelia este martes en el Estadio Kansas City, en lo que se perfila como el debut de Messi en la que podría ser su última competición de gran visibilidad internacional.

En Argentina buscan la figurita dorada de Lionel Messi

Según reporta Bloomberg, durante los últimos fines de semana miles de niños y adultos se han dado cita en el Parque Rivadavia de Buenos Aires para intercambiar figuras y completar el álbum Panini del Mundial 2026.

Sin embargo, la calcomanía especial del astro argentino es, sin lugar a dudas, el artículo más demandado y también el más difícil de conseguir en este ferviente contexto coleccionista.

Y es que, además de las 980 estampas normales, existe una colección de 20 calcomanías edición especial de algunos de los jugadores más populares del planeta. Estas están disponibles en cuatro versiones: morada, bronce, plata y oro. Según el reporte, aparece una aproximadamente cada 100 paquetes.

“Si la consigo, me la guardo para toda la vida. Va a dormir conmigo”, dijo un joven de 14 años llamado Franco sobre su búsqueda de la estampa de Messi.

El adolescente tiene claro lo que representa para los argentinos: “Es el último Mundial de Messi. Es de oro. O sea, es lo más valioso que existe”.

Lionel Messi fue campeón en Qatar 2022. (AP Foto/Martin Meissner) (Martin Meissner/AP)

Como resultado de la intensa búsqueda, los sobres han escaseado y su precio ha llegado a aumentar al 150 por ciento respecto al precio de venta al público recomendado por Panini en Argentina.

En ese contexto, una figura regular de Messi puede llegar a valer lo mismo que cinco sobres en kioscos en el mercado de segunda, de acuerdo con un revendedor de estampas llamado Tomás.

Él mismo asegura que ha abierto aproximadamente 20 mil sobres, entre los que únicamente ha encontrado dos versiones doradas de Messi.

Santiago, de 22 años, intercambió varias estampas por una dorada de Messi; hoy la ofrece por el equivalente a 140 dólares, es decir, unos 2 mil 400 pesos mexicanos.

“Cada extra tiene su propia historia. Cada una es una batalla ganada”, expresó.

Los planes de Panini incluyen la venta de figuras sueltas a partir de mediados de julio para ayudar a los coleccionistas a completar sus álbumes; sin embargo, los “coleccionables adicionales” no estarán disponibles. También lanzarán una actualización con jugadores que no aparecían en la edición original.

Lionel Messi se 'despide' en el Mundial 2026. (Archivo, Adan González / EFE).

Esto sabemos sobre el set de actualización del álbum de Panini

Recientemente, Panini anunció el lanzamiento del set de actualización del álbum oficial del Mundial 2026, una expansión que incorpora futbolistas que no aparecieron en la edición original, pero que sí forman parte de las convocatorias definitivas para la Copa del Mundo.

El paquete añade 120 estampas distribuidas en seis hojas de 20 piezas cada una, de las cuales 118 corresponden a nuevas incorporaciones.

Entre los nombres más destacados se encuentran Guillermo Ochoa, Erik Lira, Armando ‘Hormiga’ González, Gil Mora, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez. A nivel internacional, la actualización también incluye figuras como Neymar Jr., Manuel Neuer y Pau Cubarsí.

La empresa explicó que el producto busca acercar la colección a las plantillas reales que participan en el torneo, ya que la elaboración editorial del álbum suele realizarse antes de que se confirmen las listas definitivas de cada selección.

Tiene un precio oficial de 349 pesos, más gastos de envío, y actualmente se encuentra disponible en preventa a través de la tienda en línea de Panini. Aunque la compañía confirmó que llegará durante junio de 2026, todavía no ha informado la fecha exacta de su lanzamiento en tiendas físicas y puntos de venta autorizados.

Con información de Bloomberg.