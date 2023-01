Dani Alves: Cronología de la denuncia en su contra y detención por abuso sexual

El futbolista Dani Alves enfrenta a la justicia en Barcelona luego de ser acusado por una joven de abuso sexual la noche del 30 al 31 de diciembre, mientras ambos se encontraban en un centro nocturno. Este viernes el brasileño fue detenido y se dictó prisión preventiva.

El defensor, también convocado con la selección de Brasil a la Copa del Mundo celebrada en Qatar 2022, viajó a España desde México, en donde reporta con Pumas, club que emitió un comunicado donde afirman que definirán las posibles sanciones de acuerdo a la revisión del contrato laboral y el Reglamento Interno de Trabajo.

La cronología del caso Dani Alves

A principios de año, diarios como el ABC reportaron que una mujer acusó a Alves de realizarle tocamientos por debajo de su ropa interior en un baño, por lo que formalizó su denuncia el pasado 2 de enero ante los Mossos d’Esquadra, que acudieron al lugar tras la alerta al personal de seguridad.

Tras la investigación que se le abrió, el jugador negó las acusaciones en el programa de televisión Y ahora Sonsoles. “Me gustaría desmentir todo. Estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando. Todo mundo que me conoce, sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno”, comentó.

“Cuando uno va al baño no tienes que preguntar quién está. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita; no sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin autorización”.

Aunque se anunció que iba a acudir a declarar en calidad de detenido, por lo que pidió permiso al equipo de la UNAM, este viernes 20 de enero fue detenido a su llegada a España, en donde compareció ante un juez. La Fiscalía en Barcelona pidió una prisión preventiva sin fianza.

Horas más tarde, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona aceptó la petición de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante y envió a prisión al futbolista.