Dani Alves se presentará a declarar, en calidad de detenido, por presunta agresión sexual

Los Pumas de la UNAM, muy probablemente, volverán a jugar este fin de semana en la Liga MX sin el brasileño Dani Alves debido a que este se presentará a declarar, en calidad de detenido, por la denuncia en su contra de agresión sexual en Barcelona, España.

Dani Alves solicitó un permiso a la directiva Pumas la semana pasada para ausentarse del partido ante Santos Laguna de la jornada 2 por el fallecimiento de su suegra y para acompañar a su esposa Joana Sanz a Tenerife.

El brasileño aprovechará su estancia en España para presentarse a declarar el próximo viernes 20 de enero en la comisaría Les Corts, en calidad de detenido, ante los Mossos d’Esquadra (policía de Cataluña), informó el programa de televisión español Y ahora Sonsoles de Cadena 3.

“Antes de 48 horas va a declarar, primero como detenido, y luego como investigado, ante los Mossos d’Esquadra y ante la juez de instrucción número 15 en Barcelona por la presunta agresión sexual”, detalló Carlos Quílez en el programa.

¿De qué acusan a Dani Alves en España?

Una mujer acusó que el jugador de Pumas le realizó tocamientos sin su consentimiento por dentro de su ropa interior en la discoteca Sutton, en Barcelona, donde coincidieron la noche del 30 al 31 de diciembre del 2022. La presunta víctima formalizó su denuncia ante los Mossos d’Esquadra hasta el 2 de enero.

El titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha abierto un archivo para investigar la supuesta agresión sexual tras recibir la denuncia que la mujer presentó ante los Mossos d’Esquadra, informó la agencia EFE.

La denunciante, que se encontraba con unos amigos de fiesta en la mencionada discoteca, declaró ante la policía catalana que el futbolista brasileño le hizo tocamientos por debajo de la ropa interior, sin su consentimiento.

Dani Alves y su esposa rechazan denuncia de agresión sexual

Poco después de que la mujer denunciara haber sufrido una presunta agresión sexual, Dani Alves regresó a México para incorporarse a los Pumas y jugó algunos minutos en el triunfo 2-1 sobre Bravos Juárez en la jornada 1.

Días antes, el brasileño admitió, en una entrevista desde México para el programa de televisión español Y ahora Sonsoles, que acudió a una discoteca de Barcelona durante sus vacaciones tras el Mundial de Qatar, pero negó las acusaciones de acoso.

“Me gustaría desmentir todo. Estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando. Todo mundo que me conoce, sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno”, comentó.

Dani Alves, de 39 años de edad y casado desde 2017 con la modelo Joana Sanz, negó haber acosado a alguna mujer en los baños de la discoteca de Barcelona y conocer a la denunciante.

“Cuando uno va al baño no tienes que preguntar quién está. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita; no sé su nombre, no la conozco, no la vi otra vez en mi vida. En estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin autorización”, aseguró.

Joana Sanz, esposa de Dani Alves, también dijo al programa Y ahora Sonsoles que su marido salió con sus amigos a dicha discoteca “para desconectarse, bailar y disfrutar la música como a él le gusta”, pero sería incapaz de agredir a una mujer.

“Yo he visto muchas veces cómo mujeres se acercan a mi marido, atrevidas, a intentar algo en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando no estoy. Sé quién es mi marido, sé cómo lo conocí. Sé lo respetuoso que es”, expresó Joana Sanz.