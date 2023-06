¿Fracaso o no? Rafa Márquez pierde ascenso con Barça B; ‘Nadie apostaba por nosotros’

El Barcelona Atletic, entrenado por el mexicano Rafael Márquez, no pudo resistir el empuje del Real Madrid-Castilla este domingo en el estadio Alfredo Di Stéfano y cayó derrotado 3-0 en la semifinal de vuelta por el ascenso a La Liga 2.

Un resultado que dio la vuelta al 4-2 que cosecharon los azulgranas en la ida y que deja al equipo de Rafa Márquez y Julián Araujo sin poder disputar la final de la promoción a LaLiga SmartBank (Segunda División de España).

Un partido que arrancó predominando el empuje de los locales, de un Castilla apoyado por 5 mil espectadores que creyeron en la remontada desde el inicio.

Con goles de Carlos Dotor en el minuto 21, de Iker Bravo en el 78 y de Sergio Arribas, de penalti en el 94, el equipo dirigido por el exdelantero Raúl González consiguió la hazaña.

Esto pasó en la tribuna del Alfredo Di Stefano durante el festejo por el gol de Sergio Arribas al 90+5’ que significó el 3-0 del Real Madrid Castilla 🆚 @FCBarcelonaB ‼️ pic.twitter.com/DigLXWPSIb — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) June 11, 2023

El Barcelona intentó a la desesperada forzar la prórroga, pero no generó ninguna ocasión de peligro y cayó eliminado de las eliminatorias por el ascenso a Segunda División.

“No encontrábamos esa profundidad. No aprovechamos las ventajas que teníamos y volvíamos a jugar hacia atrás. Nos costó y el Castilla, con un desgaste bueno, lo hizo bueno. Ajustamos en la segunda parte y tuvimos oportunidades que no pudimos concretar”, analizó Rafa Márquez.

Así fue la temporada de Rafa Márquez con el Barça B

Rafa Márquez, entrenador del Barcelona Atletic, defendió que, a pesar de caer en las eliminatorias por el ascenso a Segunda División, su temporada “ha sido bastante buena” ya que al inicio de la campaña no había esperanzas por su equipo.

“Estoy muy orgulloso de ellos. Las expectativas al inicio de esta temporada eran muy bajas, nadie daba un duro por nosotros con un equipo joven en una categoría muy difícil. Haber hecho lo que hemos hecho significa que ha sido una temporada bastante buena”, dijo en rueda de prensa.

El Barça B terminó cuarto entre 20 equipos del Grupo II de la Primera Federación (Tercera División) con 61 puntos (16 triunfos, 13 empates y 9 derrotas) y a ocho unidades del SD Amorebieta, que logró el ascenso directo. El equipo filial del Barcelona mejoró el noveno lugar de la temporada pasada.

“Yo soy muy exigente con mi trabajo e intento dar siempre lo mejor. La evolución ha sido bastante buena para llegar hasta estas instancias. Tenemos que estar orgullosos del trabajo”, aseguró el ‘Káiser’.

Rafa Márquez tiene su primera experiencia como entrenador luego de haber dirigido al equipo juvenil del RSD Alcalá entre 2020 y 2021. Aunque ha sonado como opción para dirigir en México, desea seguir en España otro año.

“Esto me apasiona, me gusta y me tiene muy contento de poder estar en la cancha y transmitir mi experiencia a los chicos. Tengo contrato de uno más uno y creo que ambas partes estamos contentos con el trabajo”, comentó Márquez.

(Con información de EFE)