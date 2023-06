Dani Alves reprocha a Xavi Hernández los comentarios que hizo sobre su caso: ‘Olvídate de mí'

Dani Alves ofreció desde prisión una entrevista a la periodista Mayka Navarro. La exclusiva se publicó esta semana, y entre los temas que el exfutbolista brasileño mencionó están su versión de los hechos acerca de las acusaciones de abuso sexual y las impresiones que tuvo al enterarse de lo que Xavi Hernández había opinado acerca de ello.

Este mes se cumple medio año desde que Alves fue detenido tras la orden que una jueza emitió el pasado 20 de enero en Barcelona. A partir de entonces las declaraciones, posturas y comentarios respecto al caso solo han sido comentado por sus abogados, en especial por Cristóbal Martell.

Tanto la defensa de Alves como el exdelantero han mantenido la presunción de su inocencia frente a las pruebas, testimonios y declaraciones de testigos y víctima sobre la supuesta violación que ejerció Alves a finales de diciembre en el privado de Suton, un exclusivo centro nocturno de Barcelona.

Dani Alves jugó durante algunos meses en Pumas, club de la Liga MX. (Mexsport)

Alves llora ‘desilusionado’ por los comentarios de Xavi Hernández

Durante la charla que sostuvieron en la penitenciaria Mayka y Dani Alves, la periodista le preguntó si extrañaba a alguno de sus amigos, a lo que el brasileño respondió con desánimo “Ni a uno solo”.

Alves expresó que ni uno solo de los futbolistas con los que había compartido juegos durante su carrera tampoco eran sus amigos. Sin embargo destacó que algunas personas relacionadas con ese deporte sí lo son y que algunos han querido hasta visitarlo tras su detención: “Pero no les he dejado”, resaltó.

Asimismo expresó que prefiere que nadie lo defienda en público ya que dicha acción podría ser perjudicial para quien lo hiciera: “No espero nada de nadie”.

Conforme avanzaba la entrevista, Mayka retomó las declaraciones que hace varios meses hizo Xavi Hernández, actual director técnico del Barcelona, acerca de las acusaciones contra Alves: “Xavi lo hizo”, recordó al brasileño.

En su respuesta Alves señala que Xavi era su amigo de toda la vida y que al hacer esas declaraciones no había pensado en las consecuencias de sus palabras.

“Cuando lo oí, lloré. Me hubiera encantado coger un teléfono para llamarle y decirle: ‘Gracias, gracias, pero no lo vuelvas a hacer nunca más. No digas nada. Haz el favor de olvidarte de mí, que yo me cuido, tranquilo’”, destacó a la periodista.

Xavi Hernández jugó varias temporadas con Dani Alves en el Barcelona.

¿Qué dijo Xavi Harnández sobre Dani Alves?

En enero, tras darse a conocer la detención de Alves, el entrenador del azulgrana habló sobre la situación legal que atravesaba su excompañero de cancha.

“Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado conociendo a Dani. La justicia dictará lo que sea: ahí no podemos entrar. Me sabe muy mal por Dani”, dijo entonces el catalán.

No obstante, algunos días después se retractó y pidió disculpas públicas por las primeras declaraciones.

“Se malinterpretó lo que dije de Alves, quizás no estuve contundente. Obvié a la víctima, hay que condenar todos estos actos, lo haga Dani o cualquier otro. Pido disculpas, no estuve afortunado”, señaló ante micrófonos y cámaras.