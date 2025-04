Secretaría de Salud confirma el primer caso de influenza aviar H5N1 en una persona en México

La Secretaría de Salud confirmó que ha sido detectado el primer caso de influenza aviar A (H5N1) en una persona en México, en un comunicado publicado este 4 abril.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, una niña de tres años, residente de Durango, se contagió con la influenza A (H5N1). El caso fue confirmado el pasado 1 de abril por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

“La paciente recibió inicialmente tratamiento con oseltamivir y actualmente se encuentra hospitalizada en una unidad de tercer nivel en la ciudad de Torreón y su condición se reporta grave”, señala un comunicado.

El H5N1 es uno de los varios virus de influenza que existen; este causa una enfermedad respiratoria altamente infecciosa en las aves llamada influenza aviar o gripe aviar.

Este virus puede causar enfermedades en las personas, desde leves hasta graves, y en algunos casos puede llegar a ser mortal, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS destaca que las infecciones por el virus A (H5N1) en personas ocurre en quienes están expuestos a aves infectadas, ya sean vivas o muertas. La organización ha documentado casos de contagio de mamíferos infectados a humanos. Sin embargo, hasta el momento, el virus de la influenza aviar no parece propagarse entre personas.

Entre los síntomas de la gripe aviar están la fiebre, malestar general, tos, dolor de garganta y dolores musculares. Otro síntoma puede ser la conjuntivitis.

La Secretaría de Salud mexicana destacó que la OMS considera que el riesgo de que el virus se propague entre la población es bajo. Por ello, el consumo de pollo o huevo bien cocidos no representa un riesgo para la salud.

“La influenza zoonótica es una enfermedad que puede transmitirse de aves u otros animales a los seres humanos. Hasta el momento no hay evidencia de transmisión sostenida de persona a persona”.

La SSa ha notificado este primer caso de contagio de influenza A H5N1 en una persona en México a la OMS, conforme al protocolo.

¿Qué recomienda el Gobierno de México ante el caso confirmado de influenza aviar en una persona?

La Secretaría de Salud emitió recomendaciones generales de salubridad tras informar el primer contagio de gripe A H5N1 en una menor en México. Estos son los consejos:

Lavar las manos de forma frecuente con agua y jabón o soluciones a base de alcohol al 70 por ciento.

Utilizar cubrebocas en caso de síntomas respiratorios y ventilar espacios.

Cubrir la boca y nariz al toser o estornudar.

Lavar las manos antes de manipular alimentos cocidos y después de manipular alimentos crudos.

Cocer adecuadamente carne de pollo y huevo (mayor a 70°C)

No utilizar los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y cocidos.

Evitar tocar o acercarse a animales silvestres.

No manipular o recoger animales muertos.

No tocar aves o animales de corral enfermos o muertos por causas desconocidas.

Utilizar guantes, cubrebocas y ropa protectora si se trabaja en granjas o mataderos y se tiene contacto con aves u otros animales, sus productos y desechos.

Vigilar posibles datos de enfermedad o muerte anormal en animales de granja o traspatio y notificarlo inmediatamente a las autoridades.

La Secretaría de Salud recordó que cuenta con una reserva de 40 mil tratamientos de oseltamivir, fármaco que se utiliza para tratar esta enfermedad.

La OMS ha registrado contagios de A H5N1 en humanos desde 1997. De acuerdo con la organización, más de 23 países han notificado a la OMS más de 890 infecciones humanas esporádicas por gripe aviar A H5N1 desde 2003 y hasta la fecha.

Los CDC del Gobierno de Estados Unidos han informado que la gripe aviar H5 está muy extendida entre las aves de corral del mundo, así como en algunas aves y vacas lecheras en EU específicamente.

Los CDC señalan que, según su sistema de vigilancia hasta marzo de 2025, ha habido 70 contagios de gripe aviar H5 en personas. No obstante, la OMS explica que EU no ha logrado aislar el virus, por lo que no es posible asegurar si el subtipo es N1.