A cinco años de la pandemia, las deudas en salud

Hace cinco años estábamos en la primera “cuarentena”, encerrados y con miedo sobre la pandemia recién anunciada, aunque han pasado ya todos estos años, es un hecho que muchas de las operaciones que se realizaron para “blindar” la salud de los mexicanos con la compra de insumos médicos se hizo como siempre: sólo para beneficiar a algunos.

La gestión a nivel federal fue mala desde el principio, empezando por el peor funcionario de Salud federal que se designó como vocero, Hugo López Gatell, quien hizo todo lo que no debía y que hoy tiene demandas por la pésima gestión que realizó.

En algunas entidades optaron por no hacerle caso, incluso en la misma Ciudad de México, en ese momento gobernada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, se optó por el uso del cubrebocas, cuando el llamado “doctor” lo desacreditó como medida de mitigación para no contraer el virus.

Miguel Riquelme (Ilustración: Ismael Angeles)

Pero en algunos estados, ya están saliendo a la luz posibles fraudes en el manejo, como es el gobierno de Coahuila, que ya que se encuentra en la mira por el desempeño del gobierno del priista, Miguel Riquelme, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esto, por una serie de observaciones que suman más de 600 millones de pesos por compras directas y falta de consistencia en la adquisición de pruebas de Covid-19, insumos médicos e incluso vacunas contra el coronavirus durante la pandemia en 2020.

La inconsistencia en las adquisiciones estatales, en tiempos de la pandemia de Covid, han salpicado al secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal, actual regidor del Ayuntamiento de Torreón; así como al exsubsecretario de Egresos de Coahuila, Xavier Herrera, quien actualmente se desempeña como delegado de asuntos políticos del gobierno de Coahuila en Torreón.

En el informe se detalla que el estado de Coahuila no pudo comprobar 253 millones de pesos gastados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), donde se lee que no fueron comprobados 487 millones de pesos, y fueron registrados como correspondientes gastos de construcción de un hospital y otras obras pagadas que no fueron realizadas, así como el pago de nómina de la Dirección de Pensionados de Trabajadores de la Educación, pertenecientes a la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Esto sumado, al menos, a 10 casos diferentes EN que se pagaron obras en su totalidad, pero nunca fueron comenzadas, mientras que, en otros seis casos, las obras presentadas no cumplían los estándares de calidad requeridos para su construcción, también destacan que la administración no pudo comprobar los gastos por la construcción de otro hospital en el municipio de Torreón, con un valor de 161 millones 347 mil 884 pesos, al informe 2018-A-05000-21-07409-3019, y se le suman diversos señalamientos por las inconsistencias en las compras de emergencia durante la pandemia, ya veremos a quién le cargan la factura.

Diversificar la oferta del descanso

Carlos Salinas (Ilustración: Ismael Angeles)

Poco a poco han ido conquistando en los últimos diez años a toda la región; la combinación de descanso y precio, han hecho que la marca de colchones Luuna, que tiene como cofundadores a William Kasstan, Guillermo Villegas y Carlos Salinas, inicien una nueva fase de expansión.

El crecimiento de Luuna ha sido vertiginoso, tiene ya 150 tiendas propias, a finales del 2024 se puso el objetivo de cerrar el 2025 con 300 establecimientos, lo que significa abrir en promedio 12 tiendas al mes.

Por lo que además, este año buscará dar un nuevo salto en su estrategia de expansión, con el lanzamiento de su nueva línea de sofás, una categoría que buscará replicar el éxito de sus innovadores colchones con tecnología propia.

Hasta este momento, Luuna cuenta ya con 190 tiendas propias y casi dos mil puntos de venta en México, además de seis sucursales en Brasil, consolidando su presencia en mercados clave.

Por lo que el siguiente paso que Luuna tiene en marcha es el proyecto más ambicioso de su historia: la creación del centro de producción más avanzado de Latinoamérica, con una inversión superior a los 30 millones de dólares, y con una capacidad futura de hasta 1 millón de colchones anuales. Éste centro está previsto abrir para junio de este año, por lo que además de colchones y ahora, la fabricación de salas con esos materiales, seguramente veremos una empresa diferente en los siguientes años.

Toluca, los pendientes

Ricardo Moreno Bastida (Ilustración: Ismael Angeles)

Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, el municipio de Toluca, que gobierna Ricardo Moreno Bastida, presentó el Plan de Desarrollo Municipal del ayuntamiento, con el objetivo de atender los grandes retos urbanos y sociales de la capital mexiquense, involucrando a su zona conurbada a través de más de 30 acciones, como lograr una ciudad 100 por ciento iluminada, parques inclusivos y sustentables; el programa Yo pongo guapa a Toluca, donde autoridades municipales y ciudadanía buscarán embellecer y recuperar espacios públicos, está en marcha.

El Estado de México cuenta con tres zonas metropolitanas: la del Valle de Toluca, la del Valle Cuautitlán-Texcoco y la de Santiago Tianguistenco. La del Valle de Toluca está integrada por 16 municipios, con una población de 2.3 millones de personas, de las cuales, alrededor de un millón habitan en Toluca. El crecimiento de dicha Zona Metropolitana ha sido exponencial: en 30 años ha crecido 15 veces.

Es por ello que una de las primeras acciones del edil de Morena en el marco del Plan fue la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Metropolitano, a efecto de meter orden en materia de ordenamiento territorial, asentamientos irregulares y crecimiento desorganizado y desde luego, en otras zonas se trabaja en la conexión terrestre, que ha ido cambiando con la llegada del tren entre la Ciudad de México y la entidad, que ha transformado la cara de la zona y todo indica que seguirá en ese camino.

Avanza Nu para ser banco

Es una de empresas financieras que más rápido ha crecido en el país, y con seis años en el mercado mexicano alcanzó los 10 millones de clientes, y con su tarjeta de crédito “Moradita”, sumó ya 5.6 millones de usuarios, en donde el dato más importante es que la mitad de los clientes de Nu es que accedieron por primera vez al crédito formal.

Iván Canales (Ilustración: Ismael Angeles)

En México, Iván Canales está al frente de Nu, y junto con todo el equipo internacional trabajan en el cumplimiento para convertirse en un futuro en banco, proceso que iniciaron el año pasado.

La Sofipo, que tiene como origen al gigante brasileño Nubank, tiene el respaldo de una inversión acumulada de más de mil 400 millones de dólares y presencia en el 98 por ciento de los municipios, además concentra el 40 por ciento del capital contable del sector Sofipo y el 30 por ciento de su cartera vigente, por lo que el siguiente paso de ser banco, sigue en buen camino.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.