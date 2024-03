Jorge Álvarez Máynez promete que con ‘juego limpio, le dará la vuelta a la contienda presidencial’

El candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, inició su campaña en el municipio de Lagos de Moreno, donde fue acompañado por el dirigente Nacional de su instituto político, además del candidato a diputado federal por el Distrito 2, Tecutli Gómez, y el postulado para la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Máynez estrenó su “fosfocamión”, un autobús de color naranja con sus logotipos de campaña, en el que arribó junto con sus compañeros de partido, y ante alrededor de tres mil personas, en un pasillo de la plaza principal del municipio, señaló que en 90 días, con juego limpio, le dará la vuelta a la contienda presidencial, y reconoció que los muestreos de las preferencias no le favorecen.

¡Arrancando y estrenando el fosfobus! Vamos a recorrer todos los Méxicos 🇲🇽, es el comienzo.#LoNuevoVaEnSerio pic.twitter.com/tu5WXfq4wM — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) March 2, 2024

Dijo que inició en Jalisco por la historia del estado, “muchos me preguntaban por qué iniciar en Jalisco, este es el mensaje más importante que les quiero compartir: Jalisco acredita lo que somos, lo que representamos, por eso aquí, esta historia empezó con Pablo Lemus en Zapopan, una ciudad que es buena para niños y niñas, es buena para el país; Jalisco acaba de cumplir 200 años de grandeza se conmemoró como se merece, Jalisco y Zacatecas son estados hermanos, y Jalisco se conmemoró con grandeza, Zacatecas ni se acordó de sus 200 años, es lo que no debemos permitir que llegue a Jalisco, MORENA miente…”.

El candidato criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal y lamentó inseguridad que viven en la zona límite de Jalisco y Zacatecas, que ha dejado miles de víctimas mortales, y expuso de la necesidad de acciones por la seguridad de los mexicanos, luego narró la historia de sus familiares que han vivido violencia en el país, y se comprometió a resolver estos temas de seguridad.

El candidato presidencial de MC acompañado de su equipo. (Foto: Redes sociales de Jorge Álvarez Máynez)

”Yo si he dado la cara por los gobiernos de este estado, ellos piensan en su beneficio personal, nos comprometemos, no solo a la infraestructura, también a hacer 4 carriles el libramiento norte, el aeropuerto de Lagos de Moreno, ganaderos y campesinos tendrán preferencia, los altos de Jalisco son ejemplo de productividad. El problema más grande es el de la violencia, la impunidad, seguridad, al gobierno federal se le ha olvidado Jalisco y muchos estados del país; terminar con la violencia contra niños, niñas y mujeres, asumo la responsabilidad porque nadie me obligó a ser candidato, nosotros estamos para devolverle a las personas el derecho a la felicidad, la paz, a los buenos gobiernos Jalisco, México, este es el comienzo, todo estará mejor”.

Previamente, el candidato al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus Navarro dijo que mensualmente atendería personalmente el caso de las personas desaparecidas tras leer un mensaje en cartulina, “cuando subía al escenario leí una cartulina que está aquí, enfrente que me puso la piel chinita, de verdad me conmovió y quiero leerla, esa cartulina dice ‘te cambio mi voto por mi hermano desaparecido’, la principal tragedia que desde mi muy particular punto de vista que vive este país es la desaparición forzada”.