Medio tiempo del Super Bowl 2024: ¿Quién es Usher, cantante principal que dará el show?

Ganador de ocho premios Grammy, astro del R&B y protagonista del espectáculo del Super Bowl LVIII, son algunos de los logros del cantante Usher, quien inició su carrera profesional como cantante a principios de la década de los 90.

Usher, cuyo nombre completo es Usher Raymond IV, es un artista originario de Dallas, Texas, en Estados Unidos, que ha destacado en la industria musical por sencillos como ‘OMG’, ‘I Don’t Mind’, ‘U Got It Bad’, entre otros.

En sus tres décadas como cantante, Usher no había formado parte del Super Bowl hasta este 2024, en una edición del medio tiempo que tendrá apariciones de otros artistas como Reba McEntire y Post Malone.

Usher participará por primera vez en el medio tiempo del Super Bowl. (Foto: Instagram / @usher)

¿Qué hace Usher?

A diferencia de otros artistas cuyas carreras iniciaron en la adultez, la trayectoria de Usher dio sus primeros pasos cuando era un adolescente que cantaba en una iglesia.

“La primera vez que pise un escenario fue en una iglesia, en mi ciudad natal... nunca supe bien que es lo que quería hacer hasta que crecí... me mudé a Atlanta, mi madre me acompañaba a varios espectáculos de talento”, comentó Usher en 1997 con TMF.

Tras participar en varios shows de talento, Usher comentó que tuvo la suerte de ser descubierto por un ejecutivo perteneciente a una disquera.

El debut profesional del cantante fue con una canción llamada ‘Call Me a Mack’ que formó parte de la banda sonora de la película Poetic Justice (1933) en la que aparecieron personalidades como Tupac Shakur y Janet Jackson.

Aquella canción fue un éxito que lanzó al artista de R&B a la fama, esto le permitió sacar su primer álbum en 1994 llamado Usher; sin embargo, no fue hasta 2004 que lanzó uno de sus compendios más reconocidos: Yeah!

“Este álbum es uno de los más personales que he hecho... me permitió estar más cerca de mis fans y decir historias de cosas que he vivido en mi vida”, aseguró el artista TMF en aquel entonces.

La carrera de Usher creció a tal grado que se expandió temporalmente a otros ámbitos como la actuación, en 2005 protagonizó la película de Al ritmo de la mafia y formó parte del elenco de Chicago en Broadway en 2006.

Asimismo, Usher ha colaborado con otras celebridades como Shakira, Jay Z, will.i.am, entre otros.

Usher se destaca por sus colaboraciones, la más reciente se relaciona con el k-pop. (Foto: Instagram / @usher)

¿Cuál es la fortuna de Usher?

De acuerdo con Celebrity Net Worth, un sitio especializado en los patrimonios de las celebridades, la fortuna de Usher se encuentra valuada en 180 millones de dólares (3 mil 81 millones pesos mexicanos).

Aunque ciertas personas piensan que los artistas que aparecen en el Super Bowl reciben un pago por parte de la NFL, la realidad es que no es así. CNN señala que la mayoría de cantantes que se presentan en el medio tiempo no perciben ganancias inmediatas por su show.

Lo único que sopesa la liga de futbol americano son los gastos de la producción del show de medio tiempo del Super Bowl.

Apple Music confirmó a Usher como el artista del próximo Super Bow. (Foto: Twitter / @AppleMusic)

¿Cuáles han sido las polémicas de Usher?

A pesar de tener una carrera exitosa en la industria musical, Usher se ha visto envuelto en algunas polémicas, te contamos sobre algunas de ellas.

Los divorcios de Usher

Usher ha estado casado en dos ocasiones, la primera vez fue en 2007 con Tameka Foster, una diseñadora de moda. Tuvieron dos hijos: Usher V y Naviyd Ely Raymond; sin embargo, dos años después se divorciaron.

“Realmente sentí que éramos amigos. Ella nos hizo enemigos de una manera que nunca pude entender”, le contó Usher a Oprah Winfrey en 2012 sobre su separación con Foster.

En 2016, Usher se casó con Grace Miguel, una directora creativa, pero dos años después se divorciaron, las personalidades no dieron detalles al respecto, pero hay fanáticos que señalan que podría ser por una polémica que atravesó el cantante en 2017.

En ciertas ocasiones, Usher se ha visto envuelto en controversias. (Foto: Instagram / @usher)

La demanda contra Usher

En 2017, un año antes de su divorcio de Grace Miguel, The Guardian reportó que Usher había sido demandado por fraude por un grupo de personas que pedían alrededor de 20 millones de dólares, 342 millones de pesos mexicanos.

A pesar de ello, dos años después, la demanda no continúo, ya que se llegó a una resolución entre los involucrados.

¿Cuáles son las canciones más populares de Usher?

Usher tiene ocho álbumes de estudio, cuyas canciones han sido premiadas por los Grammy, entre otros reconocimientos. En marco de su aparición en el Super Bowl LVIII, el cantante lanzó su nuevo compendio llamado Coming Home.

Este es un listado con algunas de las canciones más populares de Usher y que podrían escucharse durante el Super Bowl LVIII: