Shakira revela cuál era su mayor sueño en la vida con Piqué: ‘Ya sé que no lo voy a tener’

Shakira afirma que ha pasado por distintas etapas tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué en medio de su acoplamiento a Miami, por lo que confesó que estaba dedicada a él y a su familia, lo que hacía difícil enfocarse en su música.

Tras la negación, rabia, dolor, frustración, supervivencia y reflexión, se prepara para una gira que anteriormente dejó atrás al “poner mi carrera en un tercer plano”, ya que su último álbum fue lanzado hace 5 años.

“Mi prioridad era el hogar, la familia. Yo creía en hasta que la muerte nos separe. Yo creía en ese sueño. Para mí, para mis hijos”, expresó en entrevista con Billboard al tomar como ejemplo a sus padres que han estado juntos por décadas y le hacen creer que es posible lograrlo.

Al ver destrozada su relación de pareja asegura que nada puede compensar el dolor, pero se vio en la necesidad de salir adelante por Sasha y Milan, quienes son su motivación.

“Pero mi más grande sueño en la vida, más que coleccionar discos de platino y Grammys, era criar a mis hijos con su padre, tener una familia, ¿sabes? Pasar por encima de los problemas, de los obstáculos, y superarlos, y envejecer al lado de alguien. Esto ya sé que no lo voy a tener”, añadió.

Shakira prepara una nueva gira de conciertos. (Foto: Cuartoscuro) (Gabino Acevedo Acevedo)

Shakira no es feliz: Esto dijo la cantante

La colombiana considera que la felicidad no es para todo el mundo y la ve como un lujo, por lo que no todos tienen acceso a ella. “Está reservada para un selecto número de personas y yo no puedo decir que soy parte de este club en este momento”, contó.

Aunque ha comenzado a salir de noche con sus amigas y aprovecha el tiempo con sus hijos, cree que ser madre soltera a veces no es compatible con ser artista. “Cuando no tienes al marido que se pueda quedar con los niños y esto, siempre voy como haciendo malabarismo”, señaló la cantante que estrenó el sencillo ‘El Jefe’ junto a Fuerza Regida.